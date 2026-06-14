ایلنا گزارش میدهد:
زندگی در هتل؛ از درد جنگ و آوار تا آرامش و تفریح و خدمات پزشکی/ تهران چگونه تصویر شهر جنگزده به خود نگرفت؟
حدود ۵۱ هزار واحد مسکونی در جنگ رمضان در تهران دچار آسیب در سطوح مختلف شد و خانوادههای زیادی در هتلهای پایتخت اسکان یافتند. رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران جزئیات روند اسکان و ترخیص آسیبدیدگان از جنگ را تشریح و مدیر هتل بین المللی لاله ناگفتههایی از خدمترسانی به شهروندان در این هتل را بیان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با آغاز جنگ رمضان بسیاری از خانههای تهران، آن پناهگاههای امن و خاطرهانگیز، هدف آتش اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند. از کوچههای دنج شمال تا بافتهای قدیمی جنوب و از شرق تا غرب گرفته تا مرکز پایتخت همه در میانه ویرانیها گرفتار شدند. ترامپ گفته بود هدیههایی برای ایرانیان دارد، ولی مدت کوتاهی نگذشت که اهداف شوم آن از جنگ با ایران روشن شد. تعداد زیادی از هموطنان که جزو غیرنظامیان بودند از کودکان گرفته تا زنان و سالمندان با هدف قرار گرفتن توسط موشکهای دشمن به شهادت رسیدند. بسیاری، خانوادهها و عزیزانشان را از دست دادند و برخی نیز، هم خانواده و هم خانههایشان را.
هر چند نیروهای نظامی و جان برکفان سپاه و ارتش اقدامات دشمن را بی پاسخ نگذاشتند، اما با این وجود دیوارهایی که شاهد خندهها و اشکهای نسلها بودند، ناگهان در برابر تندی آتش دشمن فرو ریختند؛ پنجرههایی که روزگاری چشم به جهان داشتند، اکنون شکسته و بیجان بودند و سقفهایی که سد میان انسان و آسمان بودند، زیر بار سنگین جنگ، به خاک نشستند. خانههایی که تنها بنا نبودند، بلکه تجسم خاطرات و میراث خویشاوندان بودند و با جنگ در میان غبار و ویرانهها، حالا فقط بقایای یک عمر زندگی بودند.
بر اساس گزارشات دقیق از سوی دستگاهها و مجموعههایی مانند شهرداری تهران حدود ۵۱ هزار واحد مسکونی در جنگ آسیب دیدند که برخی از آسیبها جدی و برخی وسیع و نیاز به بازسازی کلی یا مقاوم سازی داشت. ساکنان بسیاری از این خانهها مجبور به ترک اجباری واحدهای مسکونی خود شدند، چرا که یا به دلیل میزان تخریب، خانهها دیگر قابل سکونت نبود یا نیاز به فرصت برای تعمیرات وجود داشت. اما شهرداری تهران با همکاری بسیاری از هتلداران به کمک آسیب دیدگان جنگ شتافت و از همان آغاز جنگ تا کنون این شهروندان را اسکان دادند و حمایتهای لازم از آنها صورت گرفت. البته به تدریج با بهبود وضعیت پس از آتش بس و انجام اقداماتی مانند پرداخت ودیعه برای اجاره واحد مسکونی یا پایان انجام تعمیرات خانهها، این شهروندان از هتلها ترخیص شدند. برخی هم قرار است بزودی از هتلها به خانههای جدیدشان بروند.
جزئیات روند اسکان و ترخیص آسیبدیدگان از جنگ در هتلهای تهران
درباره جزئیات اسکان و ترخیص آسیبدیدگان از جنگ در هتلهای تهران به سراغ «حمیدرضا غلامزاده» رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران رفتیم. وی در این زمینه بیان داشت: در شهر تهران، حدود ۲۰۱۲ خانواده که تقریباً ۶۷۰۰ نفر بودند را در هتلها میزبانی کردیم. روند تخلیهها از یک یا دو هفته گذشته سرعت بیشتری پیدا کرده است. تقریباً ۴۰ هزار واحد دارای آسیبهای جزئی بودند؛ مثلاً آسیب مختصری در دیوارها یا پنجرهها وجود داشت که بهسرعت با همت همکاران شهرداری، مشکلات مرتفع شد و آسیب دیدگان جنگ توانستند زودتر به خانههای خود برگردند. اما غیر از آن، در حدود تقریبا ۲ هزار خانه نیاز به مقاومسازی یا تعمیرات جدی داشتند و تعدادی دیگر نیز کلاً باید تخریب و بازسازی میشدند.
غلامزاده ادامه داد: طبیعتاً این موارد زمانبر است و حداقل ۶ ماه تا ۲ سال زمان میبرد تا بازسازی و ساخت این خانهها انجام شود. این موارد بهویژه برای افرادی که نیاز به اسکان موقت بلندمدت دارند، اولویتدار است. در واقع، هدف این است که خانوادهها از هتلها خارج شوند و به مکانهایی بروند که شرایط بهتری برای زندگی دارند.
به گفته رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، این خانوادهها به دو دسته تقسیم میشوند، بخش نخست خانوادههایی که تعمیرات خانههایشان کمتر از شش ماه زمان میبرد که این افراد در خانههای مبله بهعنوان اقامت موقت مستقر میشوند و هزینه اجاره برایشان تأمین خواهد شد. بخش دوم، خانوادههایی که نیاز به زمان بیشتری برای تعمیر دارند که این افراد میتوانند در مکانهایی که مناسب خود میدانند، خانه اجاره و رهن کنند و هزینههای آن توسط شهرداری تقبل خواهد شد. همچنین، شهرداری مبلغی بهعنوان هدیه برای کمک به این خانوادهها متناسب با آسیبدیدگی آنان در نظر گرفته است.
غلامزاده گفت: این روند اکنون شروع شده و به تدریج خانوادهها در حال تخلیه و خروج از هتلها هستند. انتظار میرود که تا پایان خرداد، عمده خانوادههایی که در هتلها میزبانی شدهاند، به خانههای خود منتقل شوند و این بار سنگینی که بر دوش هتلها بوده، کاهش یابد.این مبلغی که برای اجاره و رهن منزل در نظر گرفته شده، بسته به نظر کارشناس و شرایط منطقه، تا سقف دو میلیارد تومان بهعنوان ودیعه و تا چهل میلیون تومان بهعنوان اجاره تأمین میشود. این بودجه به خانوادهها کمک میکند تا در مکانهای مناسب اقامت داشته باشند.
تراکم تشویقی برای نوسازی بناهای فرسوده
وی با اشاره به اینکه در خصوص ساخت و یا بازسازی خانههایی که آسیب جدی ندیدهاند، اما فرسوده هستند، مانند خانههای تخریبشده، تراکم تشویقی برای نوسازی این بناها لحاظ شده است، افزود: نوسازی و بهسازی شهر از وظایف شهرداری به شمار میآید و بهعنوان یک امتیاز برای کل شهر محسوب میشود.
بنابراین، چه خانههایی که فرسوده هستند و آسیب جدی ندیدهاند و چه خانههایی که آسیب دیدهاند، نیاز به بازسازی دارند و این تشویقها میتواند بر عهده مالکین باشد تا به نوسازی و بهسازی این بناها بپردازند.
غلامزاده یادآور شد: در این طرح، پیمانکاران میتوانند خود مسئولیت ساخت و ساز را بر عهده بگیرند و هزینههای ساخت را تقبل کنند. از مشوقهایی که برای این کار وجود دارد، پیمانکاران میتوانند استفاده کنند. همچنین، برخی پیمانکاران که تخصص در انجام پروژههای انبوه دارند، ممکن است بدهیهایی به شهرداری داشته باشند و بتوانند با استفاده از این پروژهها، بدهیهای خود را تهاتر کنند.تدابیر مختلفی در این راستا اتخاذ شده تا سود پیمانکاری لحاظ شود و شرایط به بهترین شکل ممکن برای شهرداری فراهم گردد. هدف اصلی این است که مسیر برای شهروندانی که آسیب دیدهاند، هموار و کوتاه شود تا به سرعت به وضعیت مطلوب برگردند.
وی گفت: یکی از پیشنهادات اولیه این بود که شهروندان بتوانند از بانک شهر وام بگیرند و این وام به عنوان ودیعه مسکن تأمین شود تا به نیازهای آنها پاسخ داده شود. این اقدامات به تسریع روند بازسازی و بهبود وضعیت زندگی آسیبدیدگان کمک خواهد کرد.بهنظر میرسد که آقای متولیان بهعنوان دبیر ستاد اسکان شهرداری، به دقت در پیگیری و بررسی وضعیت آسیبدیدگان و خانههای آنها اقدام کردهاند. شفافسازی این نکته که هیچ فردی بهاجبار از هتلها تخلیه نشده و تنها در صورتی که خانهها قابل زیست بوده، اقدام به تخلیه شده، مهم است.
اقدامات مدیریتی با هدف تسهیل بازگشت ساکنان به خانههایشان
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اظهار داشت: اگر خانهای نیاز به تعمیرات داشته باشد، طبیعی است که شهرداری باید اطمینان حاصل کند که شرایط برای ساکنان مناسب و ایمن است. ممکن است در برخی موارد اشتباهات یا سوءتفاهماتی پیش آمده باشد که نیاز به بررسی و پیگیری مجدد دارد.
اقدامات مدیریتی که با هدف تسهیل بازگشت ساکنان به خانههایشان انجام میشود، باید با دقت و حساسیت به نیازهای افراد همراه باشد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. این فرآیند نیازمند ارتباط مستمر و شفاف بین شهرداری و آسیبدیدگان است تا اطمینان حاصل شود که تمام نیازها و مشکلات بهدرستی شناسایی و حل شوند.
تشخیص میزان خسارت و ارزیابی قابل زیست بودن خانهها توسط کارشناسان رسمی و متخصص
وی خاطرنشان کرد: همچنین تشخیص میزان خسارت و ارزیابی قابل زیست بودن خانهها باید توسط کارشناسان رسمی و متخصص انجام شود. این فرآیند، بهدلیل برخورداری از اعتبار قانونی و حقوقی، اعتبار بیشتری به تصمیمات و اقدامات شهرداری میبخشد.این کارشناسان با توجه به تجربه و دانش خود، سطح آسیبها را دستهبندی کرده و میتوانند مشخص کنند که آیا یک خانه برای سکونت مناسب است یا نیاز به تعمیرات دارد.توجه به این نکته که شهرداری مسئولیت تشخیص را به کارشناسان رسمی سپرده است، نشاندهنده تعهد به رعایت قوانین و استانداردهای فنی است. این اقدام نه تنها به عدالت در ارزیابی آسیبها کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش میدهد.
غلامزاده گفت: در نهایت، همکاری و ارتباط نزدیک میان کارشناسان، شهرداری و ساکنان آسیبدیده میتواند منجر به تسریع در روند بازگشت به وضعیت عادی و حل مشکلات موجود شود. هماهنگی پویا و دائمی ستاد اسکان و مدیریت بحران در ارتباط مستقیم با یکدیگر نشاندهندهی یک سیستم منظم و کارآمد برای مدیریت بحران و اسکان موقت آسیبدیدگان است.
وی گفت: این فرآیند که شامل اطلاعرسانی به ساکنان برای تخلیه هتلها پس از آماده شدن منازلشان است، کمک میکند تا در کمترین زمان ممکن، نیازهای ساکنان جدید نیز تأمین شود. همچنین، ارتباط مداوم بین ستاد بحران و شهرداری برای اطمینان از هماهنگی و تسریع در ارائه خدمات به آسیبدیدگان بسیار حیاتی است.روند کار به این صورت است که پس از بررسی و تایید منازل توسط ستاد بحران، لیست تخلیه به هتلها ارسال میشود.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران بیان داشت: مهم است که در این مدت، ساکنان در جریان وضعیت و زمانبندی تخلیه قرار بگیرند تا از هرگونه سردرگمی جلوگیری شود. ارائه فرصت برای پیدا کردن منزل مناسب و تاکید بر این که خانوادهها باید از حقوق خود بهرهمند شوند، به ایجاد حس اطمینان و همکاری بیشتر کمک خواهد کرد.همچنین توجه به این نکته که برخی خانوادهها ممکن است به دلیل شرایط خاص به زمان بیشتری نیاز داشته باشند، میتواند به بهبود فرآیند کمک کند و تسهیلگر شرایط آنها باشد.
همچنین درباره این موضوع «فرامرز چمن آرا» مدیر هتل بینالمللی لاله تهران بیان داشت: زمانی که جنگ شروع و کشور دچار بحران شد، اولین هتل یا مجموعه گردشگری که به کمک آسیبدیدگان جنگ شتافت، هتل لاله تهران بود. بر مبنای دستور مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران، آقای دکتر قلیزاده، ما در روزهای اول جنگ در کنار مردممان قرار گرفتیم و همکاریمان را با افرادی که از جنگ آسیب دیده بودند، آغاز کردیم.با شروع جنگ تحمیلی علیه کشورمان، بر مبنای نگاه زیبایی که دکتر قلیزاده، داشتند، فرمودند که هتل لاله تهران با تمام ظرفیت در کنار مردم قرار گیرد و با افتخار میزبان مردم باشیم تا آنان احساس کنند که اینجا خانه خودشان است.
وی بیان داشت: به روایت خود مردم، افرادی که از ابتدای جنگ در اینجا حضور داشتند و دارند، همه از مجموعه هتل لاله تهران به عنوان اولین هتلی که در خدمت مردم و آغاز خدمات بوده، رضایت دارند. تمام مهمانان ما از هتل لاله تهران راضی هستند و ما انواع خدمات را در اختیار مهمانان عزیز قرار دادیم. نزدیک به ۹۰۰ نفر از مهمانان در این هتل سکونت پیدا کردند و ما ۹۰ درصد هتل را به این مهمانانی که آسیبدیده بودند، بر مبنای دستور مدیرعامل ارزشمند این مجموعه، اختصاص دادیم. در شبهای سختی که دشمن صهیونیستی نقاط مختلف تهران را مورد حمله قرار میداد، ما در کنار مردم بودیم.
روایت همدلی هتل لاله تهران در روزهای جنگ
همچنین فرامرز چمنآرا؛ مدیر هتل بینالمللی لاله تهران گزارشی از نحوه اسکان هموطنان آسیبدیده از جنگ تحمیلی ارائه کرد و اظهار داشت: در روزهایی که هجوم ویرانگر دشمن، خانه و کاشانهی برخی از هموطنان را تخریب کرد، با دستور آقای دکتر قلیزاده مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران، هتل لاله تهران در اقدامی مسئولانه نخستین مجموعه گردشگری بود که برای یاریرسانی به آسیبدیدگان با محوریت مدیر کل پشتیبانی شهرداری تهران وارد عمل شد. این مجموعه، با تخصیص امکانات کامل اقامتی، رفاهی، تفریحی و درمانی، میزبان خانوادههایی بوده است که طعم تلخ جنگ را تجربه کردهاند و تلاش کرده تا در این روزهای دشوار، محیطی امن و آرامی را برای آنان فراهم آورد.
ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و تفریحی برای خانوادهها
وی ادامه داد: این هتل پنج ستاره تنها به سرپناهی برای اسکان میهمانان بسنده نکرد و با نگاهی جامع به نیازهای روحی و روانی خانوادههای آسیبدیده، فضاهای مختلف خود را بازآرایی کرد. سالن همایش و کنفرانس هتل، اکنون به مرکزی پویا برای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است؛ از مهد کودکی امن و شاد برای کودکان، تا اتاقهای بازی و سرگرمی برای جوانان و نوجوانان اختصاص یافته است. همچنین، امکانات ورزشی و تفریحی متنوعی برای تمامی اعضای خانواده در نظر گرفته شده تا لحظاتی از دغدغهها و سختیهای جنگ دور باشند. همچنین، هتل لاله تهران در راستای تقویت روحیه هموطنان آسیبدیده، با همکاری شهرداری تهران برنامههای فرهنگی متعددی را تدارک دیده است. این برنامهها شامل اکران آثار سینمایی پرمخاطب در سالن همایش و برگزاری مراسمهای جشن با حضور هنرمندان برجسته سینما، تئاتر و موسیقی است؛ اقداماتی که با ایجاد فضایی سرشار از امید و نشاط، با استقبال گرم و رضایت کامل خانوادههای عزیز همراه شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری تهران، راهاندازی مرکز رواندرمانی با حضور پزشکان و متخصصان مجرب این حوزه در یکی از سالنهای هتل است. این مرکز با هدف کاهش فشارهای عصبی، مدیریت استرس و بازیابی سلامت روانی خانوادهها، نقشی کلیدی در بهبود وضعیت روحی آنان ایفا میکند.
وی گفت: مدیریت شرکت توسعه گردشگری ایران با نگاهی انسانی و مسئولانه تأکید کردند که هتل لاله تهران می بایست با همه توان در خدمت مردم باشد؛ بهگونهای که مهمانان احساس کنند اینجا خانه خودشان است. ما نیز با افتخار، این مأموریت را پذیرفتیم و تلاش کردیم بهترین خدمات را در اختیار عزیزان آسیبدیده قرار دهیم.
چمنآرا افزود: تعهد هتل لاله تهران به رفاه حداکثری میهمانانش، در جزئیات نیز مشهود است؛ این هتل با فراهمآوری امکانات رفاهی نظیر سالنهای ورزشی و پیرایشی و همچنین بهرهگیری از فضای سبز دلانگیز خود، محیطی ایدهآل برای استراحت و تفریح خانوادهها در فضای باز ایجاد کرده است. توجه به سلامت و کیفیت تغذیه مهمانان از اولویتهای اصلی ماست؛ از این رو، آشپزخانهای مجزا برای پخت انواع غذاهای تازه و متنوع فعال است تا خانوادههای عزیز، از دریافت منظم سه وعده غذایی مغذی در کنار میانوعدههای سالم بهرهمند باشند.
همدلی گسترده با شهرداری تهران
چمنآرا ادامه داد: در این روزهای سخت، با وجود تمام دشواریها، همدلی و تعامل ارزشمندی میان مجموعه هتل، مدیران شهرداری و مهمانان هتل شکل گرفت؛ تجربهای که برای ما نهتنها مسئولیتی حرفهای، بلکه افتخاری معنوی است.در این میان، لازم میدانم از نگاه بسیار ارزشمند و همراهی صمیمانه جناب آقای دکتر زاکانی شهردار محترم تهران و مدیران محترم شهرداری تقدیر کنم.
رویکرد مسئولانه در مدیریت اقامت و بازگشت به زندگی عادی
مدیر هتل لاله تهران گفت: در خصوص روند بازگشت مهمانان به منازل خود، لازم به تأکید است که برنامهریزیهای دقیقی از سوی شهرداری تهران صورت گرفته است. چنانچه منازل این عزیزان دچار آسیبهای جزئی نظیر تخریب در و پنجره شده باشد، شهرداری با فوریت نسبت به بازسازی و آمادهسازی آنها اقدام کرده است و فرآیند خروج مهمانان بهتدریج و در کمال آرامش و احترام انجام میشود.
او تصریح کرد: در همین راستا، وظیفه ذاتی ما این است که تا آخرین لحظه حضور این عزیزان، با تمام توان و کرامت در خدمت آنان باشیم. فرآیند بازگشت، با بازدید ناظران از منازل آمادهسازیشده و تعامل مستقیم و همدلانه با خانوادهها صورت میگیرد؛ بهگونهای که شهروندان با رضایت کامل هتل را ترک کرده و تاکنون هیچگونه نگرانی یا گزارشی مبنی بر نارضایتی در این زمینه دریافت نشده است.
خدمت به مردم؛ منبع آرامش برای کادر هتل
مدیر هتل لاله تهران افزود: مایه مباهات است که اعلام کنم تمامی مهمانان از خدمات ارائهشده رضایت کامل دارند. برای ما، میزبانی از مردم فهیم و عزیز کشورمان در این شرایط، نه تنها یک وظیفه مدیریتی، بلکه تجربهای معنوی است که به خود ما نیز آرامش میبخشد. هتل لاله تهران با پشتوانه سابقه درخشان خود در صنعت مهماننوازی، مفتخر است که در این روزهای سخت، مرهمی بر آلام هموطنان باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هتل بینالمللی لاله تهران در روزهای سخت جنگ، تنها یک محل اقامت نبود؛ بلکه خانهای امن برای آسیبدیدگان شد. این تجربه برای ما، تجربهای سرشار از مسئولیت، همدلی و افتخار بود؛ تجربهای که نشان داد در روزهای بحران، میتوان با اتحاد، مدیریت جهادی و نگاه انسانی، در کنار مردم ایستاد و امید را زنده نگه داشت.