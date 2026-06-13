ضربوشتم یک زن در پل هوایی برای سرقت دستبند طلا
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق بهعنف خبر داد که با ضربوشتم یک زن در پل هوایی شرق تهران، دستبند طلای او را سرقت کرده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ امینالله بیرانوند اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده سرقت بهعنف به دادخواهی یک شهروند خانم، موضوع مبنی بر اینکه فردی با ضربوشتم وی در پل هوایی یکی از اتوبانهای شرق پایتخت، دستبند طلای او را به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال سرقت کرده است، بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با زورگیری پایگاه چهارم قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی در جریان اقدامات پلیسی و پیجوییهای صورت گرفته در روند تحقیقات، موفق شدند رد متهم را با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی بزنند. در بررسیهای تکمیلی مشخص شد سارق برای متواری شدن از صحنه جرم، از یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به شرکتهای پیک موتوری اینترنتی استفاده کرده است.
سرهنگ بیرانوند با اشاره به شناسایی هویت سارق تصریح کرد: با مشخص شدن مالکیت موتورسیکلت و هویت متهم، کارآگاهان با هماهنگی قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه در مرکز تهران، وی را دستگیر و اموال مسروقه را از مخفیگاهش کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقتهای مشابه دیگر نیز اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: مالباختگانی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفتهاند، میتوانند جهت شناسایی متهم به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.
این مقام انتظامی با هشدار نسبت به پیامدهای طمعورزی مجرمان گفت: طلاجات به عنوان عامل محرک در وسوسه سارقین برای ارتکاب جرم است و گاهی طمع دستیابی به این فلز گرانبها، وجدان انسانی را لگدمال میکند؛ لذا به شهروندان توصیه میکنم از حمل اموال ذیقیمت در معابر کمتردد و ملاءعام اکیداً پرهیز کنند.