به گزارش ایلنا از وبدا، بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن، فرزندآوری و تسهیلات سفرهای زیارتی در سال جاری براساس مصوبه هیأت امناء ابلاغ گردید.

طبق این مصوبه، سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان در شهر تهران به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین ساکنان شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌توانند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

همچنین تسهیلات فرزندآوری بر اساس تعداد فرزندان به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

فرزند اول: ۳۰۰ میلیون ریال فرزند دوم: ۴۰۰ میلیون ریال فرزند سوم: ۵۰۰ میلیون ریال فرزند چهارم: ۶۰۰میلیون ریال فرزند پنجم و بالاتر: ۷۰۰ میلیون ریال

در بخش دیگری از این مصوبه، دانشجویان متقاضی سفرهای زیارتی نیز مشمول تسهیلات ویژه خواهند شد. بر این اساس، دانشجویانی که عازم سفر حج، اربعین یا عتبات عالیات هستند، در هر مقطع تحصیلی می‌توانند یک نوبت از وام ضروری حج و همچنین یک نوبت از وام ضروری عتبات یا اربعین استفاده کنند.

سقف این تسهیلات به شرح زیر تعیین شده است:

وام اربعین: ۶۰ میلیون ریال وام ضروری عتبات (زمینی): ۷۰ میلیون ریال وام ضروری عتبات (هوایی): ۱۲۰ میلیون ریال

این افزایش تسهیلات با هدف حمایت از دانشجویان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مسکن، فرزندآوری و سفرهای زیارتی خواهد بود.