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تمهیدات سازمان سنجش برای تسریع در فرآیند اعلام نتایج کنکور

تمهیدات سازمان سنجش برای تسریع در فرآیند اعلام نتایج کنکور
کد خبر : 1798182
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سازمان سنجش آموزش کشور، تمهیدات ویژه‌ای از جمله برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تسریع در فرآیند اعلام نتایج آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو - معلم در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، در پی تعویق زمان برگزاری آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در سال جاری با هدف کاهش میزان تأخیر در اعلام نتایج و جلوگیری از ایجاد مشکل برای برخی از متقاضیان مشمول نظام وظیفه عمومی جلسات ویژه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار شده است و در صورت تصویب پیشنهادات ارائه شده و همکاری دستگاه‌ها در این زمینه زمان اجرای بسیاری از فرایندهای اعلام نتایج کاهش خواهد یافت و برخی از مشکلات متقاضیان مانند تعیین تکلیف نظام وظیفه متقاضیان مرد رفع می‌شود.

در این جلسات نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فرهنگیان و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و راهکارهای تسریع در انجام فرآیندهای مربوط به آزمون‌ها و پذیرش دانشجو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته موضوعاتی از جمله تسریع در اعلام سوابق تحصیلی، برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری مصاحبه‌ها، ارزیابی شایستگی‌های معلمی، صلاحیت‌های فردی و شغلی برای برخی کدرشته‌محل‌ها و همچنین پیشنهادهای لازم برای ایجاد برخی تغییرات در فرآیندها به تسهیل و تسریع امور منجر می‌شود.

بر اساس این گزارش، مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده پس از جمع‌بندی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، برای اتخاذ تصمیمات لازم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.همچنین هیئت رئیسه سازمان سنجش آموزش کشور در نشستی جداگانه با مسئولان سازمان نظام وظیفه عمومی کشور، موضوع مساعدت به متقاضیان مشمول معافیت تحصیلی تا زمان اعلام نتایج آزمون‌ها را مطرح و پیگیری کرد تا از بروز مشکل برای آن دسته از متقاضیان مرد که به دلیل زمان‌بندی اعلام نتایج با محدودیت‌های مربوط به نظام وظیفه مواجه می‌شوند، جلوگیری شود.

بنا به اعلام سازمان سنجش، پس از تصویب و قطعی شدن تصمیمات و نحوه اجرای مصوبات، نتایج به اطلاع متقاضیان آزمون‌ها خواهد رسید.

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