تمهیدات سازمان سنجش برای تسریع در فرآیند اعلام نتایج کنکور

در این جلسات نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فرهنگیان و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و راهکارهای تسریع در انجام فرآیندهای مربوط به آزمون‌ها و پذیرش دانشجو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته موضوعاتی از جمله تسریع در اعلام سوابق تحصیلی، برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری مصاحبه‌ها، ارزیابی شایستگی‌های معلمی، صلاحیت‌های فردی و شغلی برای برخی کدرشته‌محل‌ها و همچنین پیشنهادهای لازم برای ایجاد برخی تغییرات در فرآیندها به تسهیل و تسریع امور منجر می‌شود.

بر اساس این گزارش، مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده پس از جمع‌بندی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، برای اتخاذ تصمیمات لازم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.همچنین هیئت رئیسه سازمان سنجش آموزش کشور در نشستی جداگانه با مسئولان سازمان نظام وظیفه عمومی کشور، موضوع مساعدت به متقاضیان مشمول معافیت تحصیلی تا زمان اعلام نتایج آزمون‌ها را مطرح و پیگیری کرد تا از بروز مشکل برای آن دسته از متقاضیان مرد که به دلیل زمان‌بندی اعلام نتایج با محدودیت‌های مربوط به نظام وظیفه مواجه می‌شوند، جلوگیری شود.

بنا به اعلام سازمان سنجش، پس از تصویب و قطعی شدن تصمیمات و نحوه اجرای مصوبات، نتایج به اطلاع متقاضیان آزمون‌ها خواهد رسید.