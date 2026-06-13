به گزارش ایلنا از شهر، محمد آخوندی با اشاره به پیش‌بینی منابع مالی جایگزین برای مبالغی که ناوگان حمل و نقل عمومی در مدت اخیر دریافت نکردند، اظهار کرد: از نهم اسفندماه سال گذشته استفاده از مترو و اتوبوس رایگان بود و همچنین بر اساس لایحه دو فوریتی شورا این روند تا پایان دهه اول محرم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه عدم دریافت این مبالغ بار هزینه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع قرار شد کمیسیون برنامه و بودجه به کمک معاونت مالی این رقم را محاسبه، از ردیف‌های مشخصی از بودجه کسر و برای مترو و اتوبوسرانی هزینه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شد: بر این اساس شهرداری موظف می‌شود این مبلغ را هر ماه به همراه حقوق به این دو مجموعه پرداخت کند تا در اداره امور جاری با مشکل مواجه نشوند.

وی با اعلام اینکه این ردیف‌ها مشخص و آماده شده و در جلسه آینده شورا جهت تصویب ارائه خواهد شد، تصریح کرد: کل عددی که برای بلیط مترو در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و برای اتوبوس های بی‌آرتی ۵۰۰ میلیارد تومان و درمجموع سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که باید هزینه این مدت از این رقم محاسبه، از ردیف‌های دیگر کسر و به بودجه این دو مجموعه اضافه شود.

آخوندی با تأکید بر اینکه پیشنهاد کمیسیون این بود که این رقم از برخی ردیف‌های حوزه حمل و نقل کسر شود، گفت: در جلساتی که در کمیته تخصیص برگزار کردیم و بررسی‌هایی که صورت گرفت، مشخص شد که برخی از ردیف‌ها عملکرد نداشتند و یا با توجه به شرایط خاص ممکن است عملکردی نداشته باشند؛ بنابراین بودجه از این ردیف‌ها کسر خواهد شد.

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