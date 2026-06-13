ممنوعیت صید کوسه و سفره ماهی در خلیج فارس
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با هر گونه صید غیرمجاز و تجارت غیرقانونی کوسه ماهیان برخورد قانونی به عمل میآورد و متخلفان این جرایم مشمول مجازات و جریمههای نقدی سنگین میشوند.
به گزارش ایلنا، شهرام فداکار با اشاره به اینکه حفاظت از کوسه ماهیان و سفره ماهیان به عنوان یکی از مهمترین زنجیرههای اکولوژیک خلیج فارس در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، اظهارکرد: تمام گونههای کوسه ماهیان و سفره ماهیان در فهرست گونههای تحت حمایت و حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس پایشهای صورت گرفته در ایران، محدودههای مهمی از سواحل و جزایر خلیج فارس طی بررسیهای میدانی و تحلیلهای فنی شناسایی و به عنوان مناطق مهم کوسه ماهیان و سفره ماهیان در کمیته ابقای گونههای اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN) ارزیابی شده و به ثبت جهانی رسیده است.
به گفته فداکار آبهای ساحلی جزیره مرجانی کیش، آبکوهی، بیاهی، سیریک و بندر لنگه مشخصاً مناطق هستند که زیستگاه اصلی کوسه ماهیان و سفره ماهیان در آبهای ایران محسوب میشوند.
وی افزود: کوسه ماهیان و سفره ماهیان با تهدیدات زیادی از جمله صید ضمنی و قاچاق، مواجهه با انواع آلودگیها، تخریب زیستگاهی و تغییرات اقلیمی مواجه هستند که این امر منجر به کاهش شدید جمعیت آنها در سطح جهانی شده است.
فداکار یادآور شد: یکی از باورهای غلط رایج این است که سوپ باله کوسه، غذایی بسیار مغذی و دارای خواص درمانی ویژه است که شواهد علمی چنین ادعایی را تایید نمی کند البته گوشت، بالهها و امعاء و احشای این ماهیان بازار چندانی در داخل کشور ندارند اما افراد سودجو به دنبال تجارت غیر قانونی بالههای کوسه که بازار عمده آن نیز کشورهای آسیای شرقی بوده، هستند.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در سالهای اخیر تجارت غیر قانونی باله کوسه و اجزای بدن آنها و قاچاق سفره ماهیان تهدید و نگرانیهای جدی را به دنبال داشته است.
به گفته وی، با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست از اتاق اصناف ایران در جلسات متعدد، اتاق اصناف ایران طی ابلاغیهای پخت، عرضه و سرو هرگونه غذا با منشاء کوسه ماهی و سفره ماهی را در تمام رستورانها و مراکز تهیه غذا ، فست فودها و دیگر مراکز مرتبط را نیز ممنوع اعلام کرده و این موضوع را جهت اطلاع رسانی و اجرای دقیق آن به تمام اتاق های اصناف سراسر کشور نیز اعلام کرده است.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با هر گونه صید غیرمجاز و تجارت غیرقانونی کوسه ماهیان برخورد قانونی به عمل می آورد. متخلفان این جرایم مشمول مجازات و جریمههای نقدی سنگین میشوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، فداکار کشف و برخورد قضایی با متخلفان چندین محموله قاچاق کوسه ماهیان و سفره ماهیان در منطقه خلیج فارس، از مصادیق بارز نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از این گونههای ارزشمند است.