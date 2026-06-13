تداوم خدمات مرکز اجرائیات در شرایط ویژه کشور
رئیس پلیس راهور فراجا از تداوم خدمات مرکز اجرائیات در شرایط ویژه کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، تغییرات گسترده در الگوهای تردد درون شهری و برون شهری و همچنین چالش های ناشی از ارائه خدمات حضوری، همکاران ما در مرکز اجرائیات پلیس راهور با تلاش شبانه روزی، ارائه خدمات به شهروندان را بدون وقفه ادامه دادند و اقدامات متعددی را در راستای تسهیل امور مردم و ارتقای سطح خدمات اجرایی به انجام رساندند.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه ترخیص وسایل نقلیه گفت: در راستای حمایت از معیشت شهروندان و اجرای تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعداد ۹ هزار و ۵۸۰ مورد تقسیط جرایم برای خودروهای دارای دستور توقیف با جرایم بالای ۵۰ میلیون ریال انجام شد که این اقدام زمینه ترخیص بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ دستگاه خودرو را فراهم کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: یکی از اولویتهای مرکز اجرائیات در این مدت، افزایش سطح آگاهی شهروندان نسبت به وضعیت تخلفات رانندگی و نمرات منفی بوده است.
در همین راستا، تعداد ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار پیامک اطلاعرسانی شامل اخطاریههای اولیه و ثانویه، اعلام نمرات منفی و نتایج رسیدگی به اعتراضات برای مالکان و رانندگان وسایل نقلیه در سراسر کشور ارسال شد.
سردار حسینی با اشاره به اقدامات نظارتی و کنترلی پلیس راهور تصریح کرد: در بازه زمانی مورد اشاره، تعداد ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار صورت وضعیت تخلفات رانندگی صادر شد تا مالکان و رانندگان وسایل نقلیه ضمن بهرهمندی از خدمات شماره گذاری، از آخرین وضعیت تخلفات ثبت شده خود نیز آگاه شوند.
وی همچنین از رسیدگی گسترده به اعتراضات مردمی خبر داد و گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی عمومی و رعایت حقوق شهروندی، تعداد ۳۵۵ هزار مورد اعتراض ثبت شده نسبت به تخلفات رانندگی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و در موارد لازم، اقدامات قانونی مقتضی انجام شد.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به خدمات قضایی ارائه شده اظهار داشت: در این مدت، ۹۳ هزار مورد دستور قضایی در سامانه های اجرائیات ثبت شد و در مقابل، به منظور کاهش محدودیت های شهروندان و تسهیل امور آنان، ۷ هزار و ۳۰۰ مورد رفع دستور قضایی نیز انجام گرفت.
وی نقش نیروی انسانی را از مهمترین عوامل موفقیت مرکز اجرائیات دانست و افزود: بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر از اخطاریه نویسان فعال پلیس راهور در سراسر کشور با رعایت اصول اخلاق حرفهای، انصاف در اجرای قانون و تکریم شهروندان، در اجرای مأموریت های محوله نقش آفرینی کردند.
سردار حسینی همچنین به ظرفیت های زیرساختی و دیجیتال مرکز اجرائیات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک هزار و ۸۵۰ کاربر فعال در سامانه اجرائیات پلیس راهور به صورت مستمر در حال ارائه خدمات الکترونیکی، سریع و برخط به شهروندان هستند که این موضوع نقش مؤثری در تسریع فرآیندهای اجرایی و کاهش مراجعات حضوری داشته است.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا در تمامی شرایط، خدمت رسانی به مردم را اولویت اصلی خود می داند و تلاش خواهد کرد با توسعه خدمات هوشمند، تسهیل فرآیندهای اجرایی و بهره گیری از ظرفیت های فناورانه، زمینه ارائه خدمات مطلوب تر و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.