سازمان هواشناسی اعلام کرد:
وضعیت آب و هوای کشور در هفته جاری
سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداریهای جوی در برخی استانهای کشور طی امروز و فردا خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس پیشبینیها، امروز (شنبه) در استان اردبیل، نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای مازندران و گلستان، در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.
فردا (یکشنبه) نیز در نیمه شمالی استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، وقوع رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق مستعد گرد و خاک پیشبینی میشود.
همچنین طی پنج روز آینده، در شمال شرق، شرق کشور، بخشهایی از مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی و شرقی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی ساعات خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.