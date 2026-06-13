وضعیت آب و هوای کشور در هفته جاری

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی‌ها، امروز (شنبه) در استان اردبیل، نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های مازندران و گلستان، در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.

فردا (یکشنبه) نیز در نیمه شمالی استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، وقوع رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طی پنج روز آینده، در شمال شرق، شرق کشور، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی ساعات خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.

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