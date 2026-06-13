ترافیک سنگین در هراز و محورهای منتهی به تهران

وی بیان کرد: در آزادراه پردیس – تهران نیز حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۱ بار ترافیکی سنگینی گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – شمال، آزادراه قزوین – رشت و آزادراه تهران – پردیس در مسیرهای رفت و برگشت روان است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی هستند و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه کامل به جلو حرکت کنند. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی تصریح کرد: در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده‌های گرمدره و وردآورد، ترافیک سنگین در جریان است.

سرهنگ قلی‌نیا خاطرنشان کرد: در آزادراه ساوه – تهران، حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین – تهران در محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی همچنین از وقوع پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان مازندران خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان اعلام کرد: محور پاتاوه – دهدشت همچنان مسدود بوده و امکان تردد در این مسیر وجود ندارد.