رویش علمی کشور و شکوفایی در فناوری در کنار امور جاری دولت
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه امضای این توافقنامه همکاری چهارجانبه بین این سازمان، وزارت بهداشت، صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور را نشاندهنده مسیری دانست که این دولت از ابتدای فعالیت خود برای رویش علمی کشور و شکوفایی در فناوری در کنار اداره امور جاری کشور، دنبال میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دکتر سید حمید پورمحمدی در آیین امضا و مبادله توافقنامه همکاری چهارجانبه برای «ارتقای تابآوری و افزایش بهرهوری بخش سلامت بر پایه بهکارگیری محصولات و خدمات دانشبنیان»، دارو و تجهیزات پزشکی را جزو مهمترین امکانات مورد نیاز کشور و البته تامین آن از خارج و همچنین تأمین ارز برای واردات آن بهویژه در شرایط جنگی را سخت دانست.
وی ادامه داد: کار ارزندهای در دولت چهاردهم برای اتکا به فناوریهای نوین با همت شرکتهای دانشبنیان انجام شده و تا پایان دولت نیز ادامه دارد که تأمین نیازهای حوزه پلاسما، سلول درمانی، انسولین، توسعه فناوری اطلاعات در بخش پزشکی، تأمین مواد اولیه شیر خشک در داخل کشور است.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در دورهای که مردم درگیر جنگ بودند و اخبار خوب کمتری به آنها میرسید، این اقدام مشترک، اتفاق خوبی بود که با همکاری وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و صندوق نوآوری و شکوفایی، انجام شد.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه چهار و نیم میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است، گفت: خوشبختانه یک و نیم میلیارد دلار از این مصارف مورد نیاز کشور را در داخل به مرحله تولید رساندهایم و در مصرف ارز صرفهجویی شده است.
معاون رییسجمهور با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص و دانشمندان زیادی داریم که اگر با همین شرایط به پیش برویم نه تنها نیاز کشور توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی تامین میشود، بلکه مشکلات تامین ارز را برطرف خواهیم کرد، افزود: امیدواریم این اقدام مشترک، گام بزرگی باشد برای کاهش درد و رنج مردم کشورمان که در این شرایط، پای کار نظام ایستادهاند.
دکتر پورمحمدی گفت: با این اقدام، سازمان برنامه و بودجه کشور نشان داد که با تمام توان، در حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای تأمین نیازهای پزشکی و سلامت کشور، ایستاده است.
سرمایهگذاری ۲۶ همتی برای تولید اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل کشور
در ادامه این نشست دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره اقدامات دانشبنیان در حوزه سلامت گفت: امیدواریم محصولات منتج از پلاسما را تا پایان امسال به بالای ۵۰۰ هزار لیتر برسانیم. در حالیکه در سال گذشته کل این تولیدات، بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار لیتر بود.
وی افزود: علاوه بر دارو، در حال تولید تجهیزات پزشکی در داخل با کمک شرکتهای دانشبنیان هستیم که این تجهیزات روزبهروز باکیفیتتر میشوند؛ ۲۶ همت در این حوزه سرمایهگذاری شده که ۱۰ همت آن را صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین مالی کرده و مابقی را نیز بخش خصوصی آورده است.
دکتر ظفرقندی گفت: گاهی میگویند داروهای خارجی باید تهیه شود؛ اما با اطمینان میگویم محصولاتی که در داخل تولید میشود کاملا قابل رقابت با نمونههای وارداتی است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در ایام اخیر ۴۰۰ میلیون دلار در ارز انسولین صرفهجویی کردیم، گفت: تقریبا به خودکفایی در زمینه تولید این دارو رسیدهایم.
صرفا به یک نوع پلتفرم محدوده نشده ایم/ سرمایهگذاری در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو
دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، نیز گفت: در حوزه تولید پلاسما از فناوریهای جدید پشتیبانی میشود و صرفا به یک نوع پلتفرم تولید پلاسما محدود نشدهایم.
دکتر اصغر نوراللهزاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نیز گفت: سال گذشته در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو، به میزان ۵ همت از سوی صندوق نوآوری سرمایهگذاری شده است که بخشی در حوزه تجهیزات پزشکی است و بخشی هم در زمینه تولید داروهای کمیاب از جمله انسولین و پلاسماست.
همچنین در آغاز این نشست، رضا عوضپور، رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از برنامهها و اقدامات سازمان برای ارتقای تابآوری و افزایش بهرهوری بخش سلامت بر پایه بهکارگیری محصولات و خدمات دانشبنیان، ارائه کرد.
وی در پایان گفت: با برنامهریزی صورت گرفته و با کمک دستگاههای اجرایی، تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، بخش عمدهای از دغدغههای بخش سلامت با استفاده از منابع دولتی، بخش خصوصی و صندوق نوآوری و شکوفایی، برطرف میشود.
گفتنی است این توافقنامه با حضور دکتر پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر نوراللهزاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، امضا و مبادله شد.