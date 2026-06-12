تنها تصادف فوتی در هفته سوم خرداد ماه در پایتخت
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تغییر مسیر ناگهانی راننده کامیون و استفاده نکردن از کلاه ایمنی توسط راکب موتورسیکلت، تنها تصادف فوتی هفته سوم خرداد ماه در تهران بود.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسویپور افزود: این حادثه در عصر یکشنبه ۱۷ خرداد ماه، حوالی ساعت ۱۸:۲۰ در مسیر غرب به شرق، بزرگراه آزادگان، بعد از پل صنیع خانی محدوده آهن مکان بوقوع پیوست.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی گفت: رانندگان باید پیش از هرگونه تغییر مسیر، از ایمنی کامل مسیر اطمینان حاصل کرده و با استفاده از راهنما، دیگر کاربران ترافیکی را از تصمیم خود مطلع کنند. تغییر مسیر ناگهانی یکی از عوامل اصلی بروز حوادث شدید است و بیتوجهی به آن میتواند جان خود راننده و دیگران را به خطر بیندازد.
وی همچنین در پایان افزود: موتورسیکلتسواران عزیز، به دلیل نداشتن حفاظ ایمنی، آسیبپذیرترین گروه در حوادث رانندگی هستند. استفاده از «کلاه ایمنی استاندارد» نه یک اجبار قانونی، بلکه سادهترین و حیاتیترین راه برای حفظ جان و جلوگیری از صدمات جبرانناپذیر مغزی در هنگام تصادفات است. از تمامی راکبان تقاضا میشود بدون کلاه ایمنی تردد نکنند.