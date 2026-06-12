اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی از ساعت ۱۲ امروز
جانشین پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای چالوس، هراز و فشم همزمان با افزایش حجم سفرهای پایان هفته خبر داد و گفت: این محدودیتها با هدف مدیریت بار ترافیکی، افزایش ایمنی و روانسازی تردد اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به تشدید ترافیک در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: با توجه به پیشبینی افزایش حجم تردد در پایان هفته، محدودیتهای ترافیکی ویژهای در محورهای چالوس، هراز و فشم در دستور کار پلیس راه قرار گرفته است.
وی درباره جزئیات محدودیتها در جاده چالوس گفت: در روز جمعه ۲۲ خردادماه، در صورت افزایش بار ترافیکی، از ساعت ۱۲:۰۰ محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال (جنوب به شمال) اعمال خواهد شد.
سرهنگ محبی افزود: همچنین از ساعت ۱۵:۰۰ از محدوده پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس (جنوب به شمال)، محدودیتها تشدید میشود و از ساعت ۱۶:۰۰ مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد. این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد، اما در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر آن نیز وجود دارد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محدودیتهای محور هراز اشاره کرد و گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است. همچنین تردد کامیونها و کامیونتها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ جمعه ۲۲ خرداد ممنوع خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در محور هراز، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس نیز اجرا خواهد شد.
سرهنگ محبی همچنین از اعمال محدودیت در محور فشم خبر داد و گفت: روز جمعه ۲۲ خرداد از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد وسایل نقلیه از محدوده پل حاجیآباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم به صورت یکطرفه مدیریت میشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن برنامهریزی مناسب و مدیریت زمان حرکت، آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی را از منابع رسمی پلیس راهور دریافت کرده و با رعایت قوانین و مقررات، در تأمین ایمنی و روانسازی ترددها همکاری کنند.