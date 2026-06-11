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کشف ۵۸ کیلوگرم تریاک از یک کامیون در سیستان و بلوچستان

کشف ۵۸ کیلوگرم تریاک از یک کامیون در سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1797605
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فرمانده یگان تکاوری یگان های ویژه از کشف ۵۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از سایت پلیس، سرهنگ «عزت‌الله غلامی» فرمانده یگان تکاوری یگان های ویژه با اعلام این خبر گفت: قاچاقچیان این محموله را با بهره‌گیری از شیوه‌ای پیچیده و به‌صورت کاملاً ماهرانه در یک دستگاه کامیون جاسازی کرده بودند تا از دید مأموران پنهان بماند.

وی افزود: تکاوران یگان‌های ویژه فراجا با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، تجربه عملیاتی و دقت در بازرسی‌ها، به این خودرو مشکوک شده و در بازرسی تخصصی موفق شدند محل اختفای مواد مخدر را شناسایی و محموله را کشف کنند.

سرهنگ غلامی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان همواره در تلاش‌اند با استفاده از روش‌های نوین و مخفی‌سازی حرفه‌ای، مواد مخدر را جابه‌جا کنند، اما هوشیاری و آمادگی تکاوران فراجا، فرصت عرض‌اندام را از آنان سلب کرده است.

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