کشف ۵۸ کیلوگرم تریاک از یک کامیون در سیستان و بلوچستان

وی افزود: تکاوران یگان‌های ویژه فراجا با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، تجربه عملیاتی و دقت در بازرسی‌ها، به این خودرو مشکوک شده و در بازرسی تخصصی موفق شدند محل اختفای مواد مخدر را شناسایی و محموله را کشف کنند.

سرهنگ غلامی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان همواره در تلاش‌اند با استفاده از روش‌های نوین و مخفی‌سازی حرفه‌ای، مواد مخدر را جابه‌جا کنند، اما هوشیاری و آمادگی تکاوران فراجا، فرصت عرض‌اندام را از آنان سلب کرده است.