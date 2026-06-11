کشف ۵۸ کیلوگرم تریاک از یک کامیون در سیستان و بلوچستان
فرمانده یگان تکاوری یگان های ویژه از کشف ۵۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، به نقل از سایت پلیس، سرهنگ «عزتالله غلامی» فرمانده یگان تکاوری یگان های ویژه با اعلام این خبر گفت: قاچاقچیان این محموله را با بهرهگیری از شیوهای پیچیده و بهصورت کاملاً ماهرانه در یک دستگاه کامیون جاسازی کرده بودند تا از دید مأموران پنهان بماند.
وی افزود: تکاوران یگانهای ویژه فراجا با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، تجربه عملیاتی و دقت در بازرسیها، به این خودرو مشکوک شده و در بازرسی تخصصی موفق شدند محل اختفای مواد مخدر را شناسایی و محموله را کشف کنند.
سرهنگ غلامی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان همواره در تلاشاند با استفاده از روشهای نوین و مخفیسازی حرفهای، مواد مخدر را جابهجا کنند، اما هوشیاری و آمادگی تکاوران فراجا، فرصت عرضاندام را از آنان سلب کرده است.