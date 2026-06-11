وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
توسعه کمّی و کیفی خدمات سلامت روان یک ضرورت جدی است
وزیر بهداشت گفت: هدف ما این است که خدمات سلامت روان به شکل کامل و یکپارچه در کشور ارائه شود و بیماران در تمام مراحل درمان، از خدمات مناسب برخوردار باشند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه بازدید از مرکز درمانی ملوک مطهری با بیان اینکه این مرکز توسط خیر سلامت جناب آقای مطهری احداث شده است، اظهار کرد: امروز برای بازدید از بیمارستانی که توسط خیر محترم ساخته شده، حضور پیدا کردیم تا مراحل انتهایی کار را بررسی کنیم و در صورت وجود مشکل، نسبت به رفع آن اقدام شود.
وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت این مرکز افزود: این بیمارستان با حدود 300 تخت بستری، از جمله مراکز بسیار پیشرفته با تجهیزات مناسب و فضای استاندارد برای بیماران اعصاب و روان است و میتواند به یکی از قطبهای درمانی و علمی کشور و مرجع ارجاع بیماران از سراسر کشور تبدیل شود.
ظفرقندی با تاکید بر اینکه حوزه سلامت روان یکی از نیازهای مهم و اساسی کشور است، تصریح کرد: در کشور در حوزه بیماریهای روانپزشکی با کمبود تخت مواجه هستیم و نیاز داریم هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی توسعه جدی در این حوزه انجام شود.
وی ادامه داد: زنجیره درمان باید بهصورت کامل از سطح شبکههای بهداشت، مراکز سراج، خدمات سرپایی، تا بیمارستانهای بستری و در ادامه مراکز توانبخشی تکمیل شود و این مرکز میتواند یکی از حلقههای مهم این زنجیره باشد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هدف ما این است که خدمات سلامت روان به شکل کامل و یکپارچه در کشور ارائه شود و بیماران در تمام مراحل درمان، از خدمات مناسب برخوردار باشند.
ظفرقندی همچنین با اشاره به بازدید از یک مرکز دیگر در غرب تهران گفت: پیش از این نیز از بیمارستان تخصصی سوختگی در حال احداث با ظرفیت حدود 150 تخت بازدید شد که آن نیز یکی از پروژههای مهم و اثرگذار در حوزه درمان بیماران سوختگی و تروما در غرب تهران محسوب میشود.
وی افزود: این دو پروژه، یعنی مرکز روانپزشکی ملوک مطهری و بیمارستان سوختگی باب الحوائج، از دستاوردهای مهم حوزه سلامت کشور هستند که با مشارکت خیرین و همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال تکمیلاند.
وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد با وجود همه محدودیتها، این پروژهها تا تابستان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری برسند و تاکید کرد: امیدواریم با تقویت مشارکت خیرین، شاهد توسعه بیشتر چنین پروژههایی در کشور باشیم.