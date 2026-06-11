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آماده‌باش کامل تیم‌های امدادی و ناوگان لجستیکی هلال‌احمر در پی تهدید دشمن به تداوم حملات هوایی به کشور

آماده‌باش کامل تیم‌های امدادی و ناوگان لجستیکی هلال‌احمر در پی تهدید دشمن به تداوم حملات هوایی به کشور
کد خبر : 1797595
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در پی تهدید دشمن به تداوم حملات هوایی به کشور، تیم‌های عملیاتی امدادی و ناوگان لجستیکی هلال‌احمر در سراسر کشور به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جمعیت هلال‌احمر در پی تهدیدات دشمن مبنی بر تداوم حملات هوایی به کشور عزیزمان، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سطح آمادگی و تسریع در پاسخ به حوادث احتمالی، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و لجستیکی خود را در سراسر کشور در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داد.

110 هزار امدادگر، نجاتگر و نیروی عملیاتی آموزش‌دیده هلال‌احمر در کنار تیم‌های تخصصی امداد و نجات، مراکز عملیاتی، پایگاه‌های امدادی و ناوگان لجستیکی این جمعیت، آماده ارائه خدمات امدادی و حمایتی به هم‌وطنان در هر شرایط و هر نقطه از کشور هستند.

امدادگران جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یاری آسیب‌دیدگان می‌شتابند.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای خود برای خدمت‌رسانی به مردم، از هموطنان درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات مرتبط با شرایط جاری را تنها از مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و اخبار غیرمعتبر خودداری کنند.

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