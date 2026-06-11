بهره برداری ما از طبیعت باید خردمندانه باشد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دهه های اخیر نگاه بهره کشی بی حدومرز به جای بهره مندی خردمندانه وضعیت طبیعت را در اغلب شاخصه ها تا آستانه ها پیش برده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، ظهر امروز در مراسم رونمایی از برنامههای اجرایی معاونت طبیعی که به مناسبت هفته محیط زیست در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، تصریح کرد: با وجود دو جنگ تحمیلی در یک سال اخیر همکاران ما کار حفاظت را تعطیل نکردهاند و این بسیار ارزشمند است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۳ جنگ تحمیلی به ویژه جنگ تحمیلی رمضان، افزود: در حوزه تنوع زیستی و زیستگاهها در کشور چالشهای جدی داریم و مسایلی مانند تغییر کاربری، وجود آلایندهها و تغییر اقلیم باعث شده تا تنوع زیستی کشور با مسایل متعددی روبه رو باشد و هرچند بخشی از این مسایل جهانی هستند اما کشور ما نیز درگیر این موضوعات است.
وی با اشاره به اینکه بهره برداری ما از طبیعت باید خردمندانه باشد گفت: در دهههای اخیر نگاه بهره کشی بیحدومرز به جای بهره مندی خردمندانه وضعیت طبیعت را در اغلب شاخصهها تا آستانهها پیش برده است و اکنون ما با شرایطی روبه رو هستیم که باید شرایط پرچالش را مدیریت کنیم.
انصاری تاکید کرد: خوشبختانه در دو سال گذشته رویکرد معاونت طبیعی از حفاظت صرف از گونههای بزرگ جثه به سمت توجه به تمامی گونهها تغییر پیدا کرده است و این اقدام ارزشمندی است.
معاون رییس جمهور با تقدیر از دغدغه فعالان بخش خصوصی برای حفاظت از گونههای شاخص کشور، افزود: حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و همه ما باید تلاش کنیم تا پایداری اکولوژیکی کشور حفظ شود.