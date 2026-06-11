خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعال شدن ۹ پایگاه تابستانه امدادونجات در سواحل گیلان

فعال شدن ۹ پایگاه تابستانه امدادونجات در سواحل گیلان
کد خبر : 1797519
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان، از فعال شدن ۹ پایگاه تابستانه امدادونجات در سواحل استان خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ هادی سلیمی،  با اشاره به آغاز طرح سالم‌سازی دریا در استان گیلان از ۹ خرداد، گفت: برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه با تمرکز بر کاهش حوادث دریایی و افزایش ضریب ایمنی در نوار ساحلی استان در دستور کار است.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای سطح ایمنی و توسعه پوشش امدادی در سواحل استان گیلان، افزود: در طول ۳۰۷ کیلومتری نوار ساحلی استان، ۳۶۰ نقطه خطرآفرین شناسایی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با بیان اینکه ۱۰ شهرستان ساحلی داریم، بیان کرد: تمامی تیم‌های امدادی و نیرو‌های هلال‌احمر و ناجیان غریق در امتداد نوار ساحلی مستقر خواهند شد.

سلیمی از تولید و توزیع محتوای پیشگیرانه و ایمنی‌بخش ویژه گردشگران خبر داد و خاطرنشان کرد: توانمندسازی جوامع محلی ساکن در نوار ساحلی جهت مشارکت در عملیات امدادی و راه‌اندازی ایستگاه‌های آموزش‌های میدانی و چهره‌به‌چهره در نقاط پرتردد نیز انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل هلال‌احمر استان گیلان با بیان اینکه ۴۰ پایگاه امدادونجات و ۱۷ مرکز کشیک و پاسخگویی اضطراری و یک مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر در سطح استان فعال هستند، گفت: امسال ۱۵ پایگاه امدادونجات تابستانه شامل ۹ پایگاه امدادونجات ساحلی و ۶ پایگاه بین جاده‌ای در چرخه ارائه خدمات امدادی، فعال خواهند بود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی