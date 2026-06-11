فعال شدن ۹ پایگاه تابستانه امدادونجات در سواحل گیلان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان، از فعال شدن ۹ پایگاه تابستانه امدادونجات در سواحل استان خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ هادی سلیمی، با اشاره به آغاز طرح سالمسازی دریا در استان گیلان از ۹ خرداد، گفت: برنامهریزیهای پیشگیرانه با تمرکز بر کاهش حوادث دریایی و افزایش ضریب ایمنی در نوار ساحلی استان در دستور کار است.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای سطح ایمنی و توسعه پوشش امدادی در سواحل استان گیلان، افزود: در طول ۳۰۷ کیلومتری نوار ساحلی استان، ۳۶۰ نقطه خطرآفرین شناسایی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان با بیان اینکه ۱۰ شهرستان ساحلی داریم، بیان کرد: تمامی تیمهای امدادی و نیروهای هلالاحمر و ناجیان غریق در امتداد نوار ساحلی مستقر خواهند شد.
سلیمی از تولید و توزیع محتوای پیشگیرانه و ایمنیبخش ویژه گردشگران خبر داد و خاطرنشان کرد: توانمندسازی جوامع محلی ساکن در نوار ساحلی جهت مشارکت در عملیات امدادی و راهاندازی ایستگاههای آموزشهای میدانی و چهرهبهچهره در نقاط پرتردد نیز انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل هلالاحمر استان گیلان با بیان اینکه ۴۰ پایگاه امدادونجات و ۱۷ مرکز کشیک و پاسخگویی اضطراری و یک مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر در سطح استان فعال هستند، گفت: امسال ۱۵ پایگاه امدادونجات تابستانه شامل ۹ پایگاه امدادونجات ساحلی و ۶ پایگاه بین جادهای در چرخه ارائه خدمات امدادی، فعال خواهند بود.