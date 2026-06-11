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نخستین مرکز معاینه فنی سیار در منطقه ۲۲ می‌شود

نخستین مرکز معاینه فنی سیار در منطقه ۲۲ می‌شود
کد خبر : 1797518
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در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک و ارتقای خدمات شهری، برای نخستین بار مرکز معاینه فنی سیار خودرو در منطقه ۲۲ تهران احداث و راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش ایلنا ، با هماهنگی انجام‌شده میان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه و ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران، این مرکز در زمینی به مساحت ۳۷۰ مترمربع واقع در محله زیبادشت، جنب فروشگاه شهروند مستقر می‌شود.

با توجه به وسعت جغرافیایی منطقه ۲۲، رشد جمعیت و افزایش تردد خودروها، توسعه خدمات مرتبط با حمل‌ونقل و معاینه فنی از نیاز‌های مهم این منطقه محسوب می‌شود. راه‌اندازی این مرکز ضمن تسهیل دسترسی شهروندان، موجب کاهش سفر‌های غیرضروری درون‌شهری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و کمک به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی خواهد شد.

این اقدام گامی مؤثر در راستای توسعه خدمات شهری، ارتقای رضایتمندی شهروندان و تحقق رویکرد حمل‌ونقل پاک در شمال غرب پایتخت خواهد بود.

 

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