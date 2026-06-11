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سرقت از یک مکان مذهبی متعلق به اقلیت‌های مذهبی در تهران/ شناسایی سارقان در دستور پلیس

سرقت از یک مکان مذهبی متعلق به اقلیت‌های مذهبی در تهران/ شناسایی سارقان در دستور پلیس
کد خبر : 1797510
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مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از وقوع سرقت از یکی از اماکن مذهبی متعلق به اقلیت‌های مذهبی در شهر تهران خبر داد و گفت: تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان این سرقت آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که در پی وقوع سرقت از یکی از اماکن مذهبی متعلق به اقلیت‌های مذهبی در شهر تهران، به دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ، رسیدگی ویژه به این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

در حال حاضر، چندین تیم تخصصی از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در اداره هفدهم پلیس آگاهی، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات پلیسی، تحقیقات گسترده‌ای را به منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان این سرقت آغاز کرده‌اند.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تأکید بر پیگیری جدی و همه‌جانبه این پرونده، اعلام می‌دارد اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص روند رسیدگی و نتایج اقدامات پلیسی، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

 

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