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رونمایی از شناسنامه نیکان و نیکی؛ دو یوزپلنگ آسیایی

رونمایی از شناسنامه نیکان و نیکی؛ دو یوزپلنگ آسیایی
کد خبر : 1797503
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شناسنامه دو توله یوز آسیایی به نام‌های «نیکان» و «نیکی» - که به تازگی ثبت شده‌اند -از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.

به گزارش ایلنا؛ ظهر امروز در مراسم رونمایی از برنامه‌های اجرایی معاونت طبیعی که به مناسبت هفته محیط زیست برگزار شد، تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای حفاظت از گونه یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه‌های طبیعی بین معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، پروژه حفاظت از یوز آسیایی و گروه صنعتی نیکران موتور پاسارگاد به امضای طرفین رسید.

در این مراسم همچنین از تابلو نامگذاری و شناسنامه دو توله یوز آسیایی به نام‌های نیکان و نیکی - که به تازگی ثبت شده‌اند- توسط شینا انصاری - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - رونمایی شد.

همچنین در حاشیه این مراسم ترجمه کتابچه برنامه اقدام راهبردی هانگژو که برای برنامه انسان و زیستکره یونسکو و شبکه جهانی ذخیره گاه‌های زیستکره تهیه شده است، رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در پایان این برنامه فاز نخست طرح ملی هوشمند سازی موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور شینا انصاری افتتاح شد.

 

 

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