لزوم تدوین برنامه ملی خانواده در برابر حوادث
مدیرگروه سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه زنان در حوادث و بلایا بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرند بر لزوم تدوین برنامه ملی خانواده در برابر حوادث و بلایا تأکید کرد.
به گزارش ایلنا؛ نشست تخصصی«ادغام سلامت زنان و بارداری در برنامههای مدیریت بحران»به همت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
عباس استاد تقیزاده ،مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران، خاطر نشان کرد: ایران در یکی از پرخطرترین مناطق جهان از نظر زلزله، خشکسالی، سیل، تنش آبی و گردوغبار قرار دارد و بسیاری از این مخاطرات با تغییرات اقلیمی ارتباط مستقیم دارند.
وی تأکید کرد که افزایش بلایا در سالهای اخیر نشان میدهد توجه به مدیریت بحران باید بیش از گذشته در سیاستگذاریهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
این پژوهشگر حوزه سلامت و مدیریت بحران با اشاره به رویکردهای جدید جهانی، گفت : امروزه بسیاری از حوادث و بلایا صرفاً پدیدههای طبیعی تلقی نمیشوند، بلکه عوامل اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی نقش مهمی در شدت پیامدهای آنها دارند.
استاد تقیزاده با استناد به مطالعات انجامشده درباره تابآوری زنان، اظهار کرد: زنان در حوادث و بلایا بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرند و نیازهای آنان در بسیاری از مواقع به درستی شناسایی نمیشود. ضمن اینکه زنان دارای ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه مدیریت بحران هستند.
به گفته او، زنان معمولاً از شبکههای اجتماعی پایدارتر، ادراک خطر بالاتر، توجه بیشتر به هشدارهای اولیه، انگیزه بیشتر برای مشارکت اجتماعی و توانایی بالاتر در حمایت از اعضای خانواده برخوردارند.
لزوم ارتقای آمادگی روانی ـ اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر
تقیزاده خواستار مشارکت فعال زنان در برنامهریزی، اجرا و ارزیابی برنامههای مدیریت بحران شد و گفت: توانمندسازی زنان از طریق آموزش، ارتقای آمادگی روانی ـ اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر باید به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری تبدیل شود، چراکه افزایش آمادگی روانی و اجتماعی زنان میتواند به طور مستقیم آمادگی کل جامعه را نیز افزایش دهد.
او خاطرنشان کرد: بحرانها علاوه بر آثار جسمی و اقتصادی، میتوانند زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی همچون ازدواج زودهنگام، کودکهمسری، افزایش خشونتهای خانگی و فشارهای روانی شوند.
تقیزاده در جمعبندی سخنان خود پیشنهاد کرد ، علاوه بر برنامههای مدیریت بحران موجود، یک «برنامه ملی خانواده در برابر حوادث و بلایا» نیز تدوین شود تا نیازهای زنان، مادران، کودکان و خانوادهها به صورت جامع در آن دیده شود.
لزوم توجه به امنیت زنان درطراحی اردوگاهها و اسکانهای اضطراری
الهام رجبی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی نیز در این نشست تخصصی به اهمیت نقش سلامت زنان در بحران پرداخت و گفت: سلامت مادران در بحران فقط یک مسئله درمانی نیست، بلکه یک موضوع راهبردی برای حفظ خانواده، فرزندآوری و تابآوری جامعه است
وی ادامه داد: ۲۵ درصد زنان در سن باروری در بحرانها ممکن است باردار باشند یا با بارداری مواجه شوند. زنان باردار در شرایط بحران جزو آسیبپذیرترین گروهها هستند؛ چون ۶۰ درصد از مرگهای مادری پس از زایمان رخ میدهد و ۴۵ درصد آنها در ساعات و روزهای نخست پس از زایمان رخ میدهد و کوچکترین اختلال در دسترسی به خدمات درمانی، میتواند جان آنها را تهدید کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: در طراحی اردوگاهها و اسکانهای اضطراری باید به حریم خصوصی خانوادهها، امنیت زنان و پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت توجه ویژه داشت.