پایان فعالیت قاچاقچیان سلاح در پوشش عیادت از بیماران/ دستگیری متهمان در سعادتآباد
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری گروهی خبر داد که در اقدامی متقلبانه، از شلوغی ساعات ملاقات مراکز درمانی برای قاچاق و فروش سلاح سوءاستفاده میکردند.
به گزارش ایلنا، مأموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران با انجام رصدهای دقیق اطلاعاتی، متوجه فعالیت مشکوک فردی در اطراف یکی از بیمارستانهای مطرح منطقه سعادتآباد شدند. بررسیهای تخصصی پلیس نشان داد که این متهم با شناسایی خریداران، محمولههای سلاح را از استانهای شمال غربی کشور به پایتخت قاچاق کرده و در پوشش ملاقات کننده، در محل بیمارستان اقدام به تحویل سلاح به مشتریان خود میکرد.
با تکمیل تحقیقات، مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم اصلی را در حالی که در ساعات پیک تردد مراجعین در بیمارستان حضور داشت، دستگیر کردند. در ادامه روند تحقیقات، تیم عملیاتی با پیگیریهای تخصصی شبانهروزی، همدست وی که وظیفه انتقال سلاح از شهرستان به تهران را بر عهده داشت نیز شناسایی و در عملیاتی دقیق بازداشت کردند.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ، در بازرسی از متهمان، سلاح جنگی، مهمات و انواع سلاح سرد کشف و ضبط شد. متهمان در بازجوییهای اولیه، انگیزه خود را کسب سودهای کلان از طریق فعالیتهای مجرمانه اعلام کردند.
پلیس اطلاعات هشدار داد: مجرمان تصور نکنند با سوءاستفاده از اماکنی نظیر مراکز درمانی و بیمارستانها برای اقدامات غیرقانونی، میتوانند حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند. اشراف اطلاعاتی پلیس بر تمامی نقاط شهر حاکم است.