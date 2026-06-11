جلب مشارکت در حفاظت و استفاده از تکنولوژی دو رویکرد اصلی معاونت طبیعی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمید ظهرابی، ظهر امروز در مراسم رونمایی از برنامه های اجرایی معاونت طبیعی که به مناسبت هفته محیط زیست و با حضور شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این سازمان برگزار شد، بیان داشت: تنوع زیستی پایه های اصلی حیات است و تمامی ابعاد زندگی ما از جمله امنیت غذایی را دربرمی‌گیرد.

او افزود: جلب مشارکت عمومی در حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش برای استفاده از ظرفیت های مردمی به ویژه جوامع محلی و همچنین بهره مندی از تکنولوژی و دانش روز در حوزه تنوع زیستی دو رویکرد اصلی ما در معاونت طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه توجه به حفاظت از گونه هایی که پیشتر کمتر به آنها توجه شده است از جمله حشرات و گیاهان در کنار توجه ویژه به گونه های ارزشمند و بزرگ جثه از جمله دیگر رویکردهای ما در این معاونت طبیعی است.

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