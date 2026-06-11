سید مرتضی بختیاری خبر داد:
اهدای ۳۰ هزار سری جهیزیه تولید داخل به نوعروسان تحت حمایت
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در سفر به استان خوزستان، از اهدای ۳۰ هزار سری جهیزیه شامل کالاهای اساسی تولید داخل به نوعروسان تحت حمایت خبر داد و اعلام کرد توانمندسازی، ایجاد درآمد پایدار و تأمین مسکن نیازمندان، اولویتهای اصلی این نهاد در سال جاری است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، سید مرتضی بختیاری پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) در آیین اهدای ۳۰ هزار سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت که در اهواز برگزار شد، با تاکید بر اهمیت تحکیم بنیان خانواده اظهار داشت: «مأموریت راهبردی کمیته امداد، توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش و ایجاد درآمد با ثبات برای آنان، همراه با حفظ حرمت و تکریم انسانی است.»
وی با اشاره به توزیع گسترده اقلام ضروری ازدواج در سطح کشور افزود: «امروز ۳۰ هزار سری جهیزیه شامل ۵ قلم کالای اساسی تولید داخل به نوعروسان اهدا شد که سهم استان خوزستان از این تعداد، ۲ هزار و ۳۶۶ سری بوده است.»
سید مرتضی بختیاری تأمین مسکن را یکی از ارکان اصلی توانمندسازی برشمرد و خاطرنشان کرد: «با همکاری دولت، مسئولان استانی و مشارکت خیران، روز گذشته ۶۰۰ واحد مسکونی به صورت رسمی در اختیار مددجویان عزیز در استان خوزستان قرار گرفت.»
رئیس کمیته امداد همچنین به بهرهبرداری از طرحهای نوین اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: «در راستای تولید انرژی پاک و ایجاد درآمد برای مددجویان، ۲۷۴ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی بر پشتبام منازل خانوادهها نصب شده است که امروز ۲۰۰ مورد آن به طور رسمی وارد مدار بهرهبرداری شد.»
وی در پایان با اشاره به برنامههای آتی این نهاد در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: «برای استان خوزستان ظرفیت ۱۲ مگاواتی در نظر گرفته شده است که با اجرای آن، ۲ هزار و ۴۰۰ مددجو در قالب شرکتهای تعاونی، سهامدار نیروگاههای خورشیدی خواهند شد.»