استقرار ۲۴ساعته کادر پزشکی در مرکز درمان معتادان زخم باز و عفونی
معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به نقش کلیدی مراکز «یاور شهر» در بازپروری آسیبدیدگان، گفت: مرکز یاور شهر ۳ تنها مرکز درمانی معتادان متجاهر با زخم باز و عفونی در کشور است که حتی در شرایط بحرانی و ایام جنگ نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، یوسف مقدمی، معاون خدمات اجتماعی سازمان، با پرداختن به نحوه فعالیت «یاورشهر۳» اظهار داشت: فعالیت این مراکز با محوریت اصلی «خروج افراد آسیبدیده از چرخه آسیب» انجام میشود.
وی با تأکید بر منحصربهفرد بودن مرکز یاور شهر ۳ گفت: این مرکز تنها واحد درمانی در کشور است که به طور ویژه به درمان معتادان متجاهر دچار زخمهای باز و عفونتهای شدید میپردازد. این مرکز با ظرفیت ۳۰۰ تخت، در سال گذشته ۱۲۰۰ مورد پذیرش و درمان داشته است.
مقدمی افزود: روند درمان در این مرکز به گونهای است که بخشی از بیماران پس از رفع عفونت به مراکز تخصصی دیگر ارجاع شده و بخش دیگری نیز پس از بهبودی کامل، به چرخه بازگشت به خانواده هدایت میشوند.
معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران همچنین به تداوم فعالیت این مرکز در شرایط دشوار اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ رمضان نیز این مرکز همچنان فعال بود و تنها در ماه اسفند، ۴۴ معتاد متجاهر دچار زخم باز و عفونت را مورد پذیرش قرار داده است.
مقدمی در پایان خاطرنشان کرد: در مرکز یاور شهر ۳، کادر پزشکی به صورت ۲۴ساعته مستقر هستند و تیمهای درمانی و مددکاری به صورت مستمر، اقدامات بهداشتی، درمانی و حمایتی لازم را برای این گروه از جامعه هدف انجام میدهند.