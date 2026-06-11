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زاکانی:

شهید سلامی عمر خود را وقف خدمت به مردم کرد

شهید سلامی عمر خود را وقف خدمت به مردم کرد
کد خبر : 1797473
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شهردار تهران گفت: شهید سلامی تمام عمر خود را وقف خدمت به مردم، پیشرفت و آبادانی کشور و صیانت از امنیت و عزت ایرانیان کرد.

به گزارش ایلنا،  علیرضا زاکانی امروز- پنجشنبه  در مراسم بزرگداشت شهید سلامی با بیان اینکه این شهید بزرگوار با تکیه بر قرآن و سیره معصومین(ع) و در مسیر ولایت، هیچگاه از پا ننشست، اظهار داشت: شهید سلامی تمام عمر و هستی خود را وقف خدمت به مردم، پیشرفت و آبادانی کشور و صیانت از امنیت و عزت ایرانیان کرده بود. به همین دلیل، دشمنان او را مانعی جدی برابر اهداف شوم خود می‌دیدند.
وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با ترور و شهادت این سردار بزرگ، از سر راهشان برداشته خواهد شد، اما دریغ از این درک ناقص که شهادت، خود تجلی‌گر عظمت و بزرگی یک شهید است و مسیر او را استوارتر از پیش تثبیت می‌کند.
شهردار تهران تأکید کرد: دشمنان به هیچ یک از اهداف پلید خود نائل نیامدند و امروز شهید سلامی با همان عظمت و بزرگی، همچنان راهبر و دستگیرِ ادامه‌دهندگان راهش است.

 

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