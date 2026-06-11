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هشدار هواشناسی درباره وزش باد شدید در استان تهران

هشدار هواشناسی درباره وزش باد شدید در استان تهران
کد خبر : 1797456
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اداره‌کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش شدید با احتمال وزش باد خیلی شدید موقت در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، اداره‌ کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد رنگ از افزایش وزش باد به‌ویژه در ساعت عصر و شب خبر داد. براساس این هشدار، در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش شدید با احتمال وزش باد خیلی شدید موقت و در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید از شنبه تا دوشنبه (۲۳ تا ۲۵ خرداد) پیش‌بینی می‌شود.

 در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا، امکان انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار، رشد ابر و بارش پراکنده و در پاره‌ای نقاط نیمه‌شمالی و غربی به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی رگبار و رعدوبرق با احتمال طوفان تندری وجود دارد.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست را توصیه می‌کند.

آسمان تهران، جمعه (۲۲ خرداد) صاف تا کمی ابری، وزش باد و گاهی وزش باد شدید با بیشینه و کمینه دمای ۳۷ و ۲۶ درجه و شنبه (۲۳ خرداد) صاف تا کمی ابری، وزش باد و گاهی افزایش باد با بیش‌ترین و کمترین دمای ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

 

 

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