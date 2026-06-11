خانواده ایرانی، ستون استوار پیشرفت و مقاومت
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امروز خانوادههای ایرانی در مسیر مبارزه با دشمن و نقشآفرینی در آرمانهای تاریخی اسلام انقلابی شناخته شدند.
به گزارش ایلنا، فهمیه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با گرامیداشت روز ملی خانواده، گفت: خانواده ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری جایگاه و رسالت تاریخی خود را در مسیر مقاومت، مسئولیتپذیری اجتماعی و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی شناخته و به ستون استوار پیشرفت و پایداری کشور تبدیل شده است. متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز بیست و پنجم ذی الحجه، سالروز نزول آیه شریفه "هَل اَتی" و روز ملی خانواده است. روز ادای احترام و بزرگداشت جایگاه خانوادهای طراز که در امتداد یک هدف مشترک و متعالی، یکپارچه و درهم تنیده، خدا آگاه و خودآگاه، زمانشناس و مسئولیتپذیر، از خودگذشته و پا در رکاب ایستادند و در افقی به بلندای تاریخ، ماندگار و الگوی اقتدای همه آنانی شدند که خانواده را مهمترین و مساعدترین مدرسه رشد و تعالی و خداجویی و خداگونگی دانسته و به این ریسمان مستحکم الهی چنگ میزنند.
اینک اما، در روز و روزگار و زمین و سرزمین ما و در زمانه بعثت این امت، خانواده ایرانی با تمسک به درسآموختههای قریب ۵ دهه خود در محضر امامین انقلاب و با درک تاریخی عمیق از ضرورت تبعیت از امام سوم و رهبر عظیمالشان خود، بیش از هر زمان دیگر جایگاه و مأموریت خویش را در مسیر مبارزه در مقابل دشمن و مواسات اقتصادی با هم وطن، تقوای فردی و ولایتپذیری اجتماعی و نقشآفرینی در ایجاد و پیگیری نظم نوین جهانی مهدوی و همه آرمانهای تاریخی اسلام انقلابی شناخته و تحقق بخشیدهاند.
امروز سخن گفتن از خانوادهای که روزی تنها داشتههای سفره خویش را در دامن آرمانهایشان ریخته و همه لذتهای میسر خانهشان را در مسیر تعهدات اجتماعیشان فدا کردهاند، بیش از هر زمان دیگر برای فرد فرد مردم و یکانیکان خانوادههای ایرانی، ملموس و محسوس و عینی و تحققپذیر گردیده است.
گذشته از همه فتح و نصر عظیم به دست آمده در میدان جنگ دفاع مقدس سوم، دستیافت این پیروزی شگفت در ساحت خانه و خیابان گوارای همه زنان و مردان و همه خانهها و خانوادههایی باد که بیش از یک صد شب و روز است که با روزمرگیهای خود وداع و به مأموریتی پویا و ماندگار سلام گفتهاند.
باید که به ساحت این خانوادهها ادای احترام نموده و تسهیل این نقشآفرینی و حمایت همه جانبه از این کانونهای هدایت و رشد و از جمله تلاش برای رفع مشکلات معیشتی آنان را در دستور کار داشت.
ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن آرزوی نصرت و ظفر نهایی برای جبهه حق، خالصانهترین فروتنی را به ساحت پرعظمت خانواده ایرانی تقدیم مینماید و امیدوار است؛ این بعثت عمومی امت به تشکیل دولت کریمه مهدوی پیوند خورده، شاهد تحقق کامل عظمت موعود "انتم الاعلون" در عینیت جامعه و تاریخ باشیم.
فهیمه فرهمندپور
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی
بیست و یکم خرداد ۱۴۰۵