گزارش ایلنا، شینا انصاری امروزه در حاشیه آیین افتتاح طرح‌های هفته محیط زیست افزود: با وجود شرایط دشوار سال گذشته و تحولات ناشی از دو جنگ تحمیلی، روند حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی کشور متوقف نشد و محیط‌بانان، کارشناسان و مدیران سازمان با تمام توان در مسیر صیانت از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند کشور فعالیت کردند.

وی افزود: در این مدت برنامه‌های متعددی برای ارتقای حفاظت از تنوع زیستی، افزایش نظارت و پایش مناطق چهارگانه محیط زیست و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به اجرا درآمده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح‌های افتتاح شده در هفته محیط زیست گفت: بهره‌برداری از چند پاسگاه محیط‌بانی، توسعه سامانه‌های پایش تصویری، اجرای طرح‌های آبرسانی به حیات وحش و افتتاح مراکز تیمار و بازپروری حیات وحش در برخی استان‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده در این هفته است.

انصاری همچنین از تداوم برنامه‌های حفاظتی برای گونه‌های در معرض خطر خبر داد و افزود: حمایت از طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با مشارکت بخش خصوصی و اجرای پروژه احیا و حفاظت از رویشگاه سوسن چلچراغ در منطقه داماش رودبار، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض تهدید دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور گفت: صیانت از این میراث ارزشمند طبیعی برای نسل‌های آینده، از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است و گونه‌های در معرض خطر در کانون برنامه‌های حفاظتی قرار دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از اجرای طرح هوشمندسازی موزه تاریخ طبیعی خبر داد و گفت: این طرح به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های طبیعی کشور و ارتقای آگاهی عمومی در حوزه محیط زیست خواهد داشت.

انصاری در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳ موضوع تأمین نیروی انسانی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه گزارش به دولت و معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد سالانه ۷۰۰ نیروی جدید در ستاد و ادارات کل استانی سازمان جذب شوند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد پست‌های محیط‌بانی کشور خالی است و جذب نیرو‌های جدید می‌تواند بخشی از کمبود‌های موجود در حوزه حفاظت و پایش محیط زیست را جبران کند.

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