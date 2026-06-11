۲۴۲ هزار نفر زیر چتر حمایت روانی در جنگ تحمیلی سوم
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر افزایش تابآوری و کمک به بازگشت خانوادههای آسیبدیده به زندگی عادی از طریق فعالیت ۴۵۰ تیم «سحر» (سفیران حمایت روانی) در ۲۴۲۱ منطقه و ارائه خدمات به ۲۴۲ هزار نفر از هموطنان را از اقدامان این ستاد طی جنگ تحمیلی سوم برشمرد .
به گزارش ایلنا، امیرحسین یاوری با اشاره به مجموعه برنامههای اجراشده در حوزه زنان و خانواده در جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع «ایران من» در موکبها با هدف ترویج هنر و خلاقیت در میان کودکان و نوجوانان دختر، تقویت حس میهندوستی و عشق به ایران، ارائه خدمات حمایتهای روانی به خانوادهها توسط بسیج فرهنگیان، اجرای طرح توانمندسازی و ارتقای مهارتهای زندگی دانشجویی با اولویت تابآوری از طریق سایت دانشگاهها و پیامرسانهای داخلی، برگزاری نشست علمی و آموزشی با عنوان «چگونه با کودکان درباره موقعیتهای بحرانی صحبت کنیم؟» و آموزش مهارتهای زندگی، سبکهای فرزندپروری و پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در خانوادههای سالم و در معرض خطر بهصورت مجازی توسط انجمن اولیا و مربیان مدارس، از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه بوده است.
وی افزود: اجرای دهها برنامه جایگزین با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای تابآوری از طریق برگزاری مسابقات نقاشی و پویشهای مختلف برای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در استانهای سراسر کشور، اجرای برنامههای مشاوره آموزشی و توانمندسازی خانوادهها با اولویت مناطق کمبرخوردار و آسیبخیز، برگزاری سایر برنامههای فرهنگی و هنری در حوزه خانواده در موکبهای سطح شهر و اجرای مسابقات کتابخوانی و نقاشی در میادین شهری با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، از دیگر اقدامات اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایام جنگ تحمیلی سوم بوده است.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: اجرای برنامههای فرزندپروری برای والدین و آموزش تابآوری به کودکان از طریق بستر فضای مجازی با همکاری خانههای بهداشت، ارائه فعال خدمات سلامت روان خانواده در شرایط بحرانی، اجرای مشاورههای روانشناختی و برنامههای حمایتی، ارائه خدمات مشاوره تلفنی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی با هدف راهنمایی و حمایت در بستری ایمن و کارآمد، برگزاری میزهای گفتوگو و مشاوره، جلسات آموزشی مدیریت استرس و اضطراب، تابآوری، همدلی، شفقت به خود، مدیریت خشم، کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی و همچنین برپایی غرفه کودک، از دیگر برنامههای اجراشده توسط اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در این دوره بوده است.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: برگزاری برنامههای شاد و مفرح در چادرهای دوستدار کودک توسط اعضای داوطلب منتخب کانونهای سازمان جوانان، کاهش آسیبهای روانی، افزایش تابآوری و کمک به بازگشت خانوادههای آسیبدیده به زندگی عادی از طریق فعالیت ۴۵۰ تیم «سحر» (سفیران حمایت روانی) در ۲۴۲۱ منطقه و ارائه خدمات به ۲۴۲ هزار نفر از هموطنان، از جمله اقدامات شاخص این دوره بوده است.
یاوری افزود: ۲۳۸۱ داوطلب متخصص از طریق سامانه ۴۰۳ به ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و مددکاری به خانوادهها پرداختند که حاصل آن پاسخگویی به حدود ۲۰۰ هزار تماس و ارائه بیش از یک میلیون دقیقه خدمات مشاورهای و حمایتی بوده است.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در اجرای برنامههای پیشگیرانه خاطرنشان کرد: پیگیری و اجرای فعالیتها و خدمات پیشگیری برای گروههای هدف شامل خانوادهها، کودکان، نوجوانان و جوانان در نقاط مختلف تهران و استانهای کشور با همکاری دستگاههایی همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره) و شهرداریها انجام شد.
همچنین آموزشهای روانشناسی کاربردی شامل مدیریت اضطراب در شرایط بحرانی، تقویت مهارتهای تابآوری، خودشناسی، مدیریت خشم، بهبود روابط خانوادگی در زمان بحران، تست دیابت و فشار خون و آموزش فوریتهای پزشکی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مخدر یاوری در پایان گفت: ارائه خدمات مشاوره فردی با هدف توانمندسازی و حمایت روانی نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۳۵ سال، برگزاری موکبخانه یاریگران با محوریت فعالیتهای آموزشی شامل آگاهسازی مردم در شرایط حوادث، آموزش سلامت روان، تابآوری، تصمیمگیری، مدیریت استرس، امداد و نجات و برگزاری ورزش همگانی و نیز راهاندازیموکب روحانی و راوی، غرفه کودک و غرفه خدمات مشاوره با برنامههایی همچون قصهگویی، عروسکگردانی، همخوانی سرود، نقاشی و رنگآمیزی، نقاشی روی صورت، بازی و مسابقه، از دیگر اقدامات اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایام جنگ تحمیلی سوم بوده است.