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رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد:

۵ مصدوم در حملات بامداد امروز در کشور/ همه مصدومان ترخیص شدند

۵ مصدوم در حملات بامداد امروز در کشور/ همه مصدومان ترخیص شدند
کد خبر : 1797426
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رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به حملات بامداد امروز در برخی مناطق کشور اعلام کرد: در پی این حملات، مجموعاً ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی، همگی از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر در تشریح آخرین وضعیت مصدومان حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا بامداد امروز، اظهار کرد: در جریان این حملات، در مجموع ۵ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۳ نفر در تهران و ۲ نفر در هرمزگان مصدوم شدند. 

به گفته وی، تیم‌های اورژانس از نخستین دقایق وقوع حوادث در مناطق مورد نظر در محل حضور یافتند و اقدامات لازم برای رسیدگی سریع به مصدومان را انجام دادند. 

وی با اشاره به وضعیت عمومی مصدومان افزود: خوشبختانه هر ۵ مصدوم پس از دریافت خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی لازم، از مراکز درمانی مرخص شده‌اند و در حال حاضر هیچ‌یک از آنان در بیمارستان بستری نیستند. 

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین تأکید کرد: نیروهای عملیاتی اورژانس در این حوادث در آماده‌باش کامل قرار داشتند و خدمات امدادی مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شد. 

بر اساس این گزارش، سازمان اورژانس کشور همچنان روند رصد و پیگیری وضعیت این مناطق را در دستور کار دارد.

 

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