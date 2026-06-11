رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد:
۵ مصدوم در حملات بامداد امروز در کشور/ همه مصدومان ترخیص شدند
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به حملات بامداد امروز در برخی مناطق کشور اعلام کرد: در پی این حملات، مجموعاً ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی، همگی از مراکز درمانی ترخیص شدهاند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر در تشریح آخرین وضعیت مصدومان حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا بامداد امروز، اظهار کرد: در جریان این حملات، در مجموع ۵ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۳ نفر در تهران و ۲ نفر در هرمزگان مصدوم شدند.
به گفته وی، تیمهای اورژانس از نخستین دقایق وقوع حوادث در مناطق مورد نظر در محل حضور یافتند و اقدامات لازم برای رسیدگی سریع به مصدومان را انجام دادند.
وی با اشاره به وضعیت عمومی مصدومان افزود: خوشبختانه هر ۵ مصدوم پس از دریافت خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی لازم، از مراکز درمانی مرخص شدهاند و در حال حاضر هیچیک از آنان در بیمارستان بستری نیستند.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین تأکید کرد: نیروهای عملیاتی اورژانس در این حوادث در آمادهباش کامل قرار داشتند و خدمات امدادی مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شد.
بر اساس این گزارش، سازمان اورژانس کشور همچنان روند رصد و پیگیری وضعیت این مناطق را در دستور کار دارد.