آلودگی هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی

به گزارش ایلنا، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، در اهواز روی عدد ۱۶۰، کارون ۱۵۴ و شوش ۱۵۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند که هندیجان با ۱۱۹، خرمشهر ۱۱۲ و بندر ماهشهر با ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آبادان، امیدیه، اندیمشک، ایذه، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوشتر، گتوند و مسجدسلیمان شهرهای با وضعیت قابل قبول هستند.

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