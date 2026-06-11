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آلودگی هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی

آلودگی هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
کد خبر : 1797399
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براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ۳ شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۳ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، در اهواز روی عدد ۱۶۰، کارون ۱۵۴ و شوش ۱۵۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است. 

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند که هندیجان با ۱۱۹، خرمشهر ۱۱۲ و بندر ماهشهر با ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آبادان، امیدیه، اندیمشک، ایذه، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوشتر، گتوند و مسجدسلیمان شهرهای با وضعیت قابل قبول هستند.

 

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