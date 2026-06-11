فعالیت بیش هزار تشکل مردمی و خانه محیط زیست در کشور

به گزارش ایلنا، محمدحسین بازگیر در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی است، گفت: چالش‌های محیط زیستی کشور از جمله تغییر اقلیم، آلودگی آب، خاک و هوا، مدیریت پسماند و بحران منابع آبی به اندازه‌ای گسترده هستند که بدون مشارکت مردم و همه ذی‌نفعان قابل حل نخواهند بود.

وی افزود: در کشور بیش از هزار و ۵۰ تشکل مردمی محیط زیستی و حدود هزار و ۳۶۰ خانه محیط زیست به‌صورت داوطلبانه در حوزه‌های آموزش، فرهنگ‌سازی، حفاظت از حیات‌وحش، پاکسازی طبیعت، درختکاری و مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازگیر مشارکت مردمی را یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری کشور دانست و تأکید کرد: هر شهروند می‌تواند از مدیریت مصرف آب و پسماند در خانه تا ایفای نقش در محل کار و اجتماع، در حفاظت از محیط زیست سهیم باشد.

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