انهدام شبکه سازمان یافته سرقت و «سند نمره» خودروهای پایتخت در غرب کشور
معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو متهم حرفهای که در زمینه سرقت خودرو، تغییر ارکان اساسی (سند نمره) و فروش خودروهای مسروقه فعالیت داشتند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مسعود گلپسند در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: در پی وصول پروندهای و ارجاع آن به اداره دوم پلیس آگاهی، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. با انجام اقدامات کارآگاهی و اطلاعاتی گسترده و بهرهگیری از گزارشات مردمی، ردپای دو سارق حرفهای به هویتهای «پویا» و «نیما» که در تغییر ارکان اساسی خودروهای مسروقه و فروش غیرقانونی آنها فعالیت میکردند، در استان کرمانشاه شناسایی شد.
معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، افزود: پس از اخذ نیابت قضایی، تیم عملیاتی این اداره به شهرستان مورد نظر اعزام شد و در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، هر دو متهم دستگیر و به تهران منتقل شدند که متهمان در بازجوییهای پلیسی به ۱۰ فقره سرقت و «سند نمره» کردن خودروها اعتراف کردند.
وی با اشاره به موفقیت این عملیات در بازیابی اموال مسروقه، اظهار کرد: در ادامه پیگیریهای این پرونده، تاکنون ۴ دستگاه خودروی مسروقه شامل «پژو ۲۰۶»، «پژو پارس»، «سمند» و «رانا» که توسط این باند سند نمره شده بودند، شناسایی و توقیف گردید. این خودروها پس از احرازِ هویت و سابقه سرقت، به مالکانِ اصلی بازگردانده شدند.
سرهنگ کارآگاه گلپسند خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده با قرار صادره از سوی مرجع قضایی، روانه زندان تهران بزرگ شدند. برخورد با سارقان خودرو و باندهای جعلِ ارکانِ اصلی وسائط نقلیه از اولویتهای اصلی پلیس آگاهی است و اجازه نخواهیم داد امنیتِ داراییهای شهروندان دستخوشِ طمعِ مجرمان قرار گیرد.
وی با توجه به شگردهای سارقان در تغییر ارکان خودرو (سند نمره)، خطاب به شهروندان و خریداران خودرو توصیه کرد:
برای پیشگیری از سرقت خودروی خود را به تجهیزات ایمنی نظیر قفل فرمان، قفل پدال و سیستمهای دزدگیر استاندارد مجهز کنند. هرچه زمانِ باز کردنِ قفل برای سارق بیشتر شود، احتمال منصرف شدن او بالاتر میرود.
سرهنگ کارآگاه مسعود گلپسند با تأکید بر استفاده از پارکینگهای مطمئن، به شهروندان توصیه کرد که تا حد امکان از پارکینگهای عمومی و اختصاصی استفاده کنید. در صورت پارک در معابر، نقاطی را انتخاب کنید که دارای روشنایی کافی بوده و در دیدِ دوربینهای مداربسته محل باشند. همچنین با
حساسیت نسبت به ترددها، در صورت مشاهده افراد مشکوک در حال پرسه زدن در اطراف خودروها یا بررسیِ قفلِ درب خودروها، سریعاً با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرید.
وی با هشدار به خریداران خودرو (پیشگیری از خرید خودروهای سرقتی/سند نمره)، تأکید کرد که در صورت قیمتهای غیرمنطقی، نسبت به آگهیهای فروش خودرو با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ بازار، بسیار هوشیار باشید. اینگونه پیشنهادات، اغلب اولین نشانه از غیرقانونی بودن یا سرقتی بودن خودرو است. همچنین در راستای کارشناسی اصالت و ارکان، پیش از هرگونه پرداخت وجه یا تنظیم قولنامه، حتماً از مراکز معتبر تشخیص رنگ و اصالت خودرو برای تطبیق شماره شاسی (VIN) و شماره موتور با مدارکِ خودرو استفاده کنید.
بر اساس اعلام پلیس، معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با تأکید بر استعلام قانونی در هنگام خرید خودرو، اظهار کرد: از خرید خودرو در بنگاههای غیرمجاز و یا بدون احراز هویتِ کاملِ فروشنده و مالکِ اصلی در اسناد رسمی (برگ سبز و سند قطعی) جداً خودداری کنید. همچنین در صورت وقوع سرقت، در اولین فرصت، سرقت را به پلیس گزارش دهید. هرچه فاصله زمانی بین سرقت و اعلامِ آن به پلیس کمتر باشد، احتمال کشف و توقیف خودرو (پیش از آنکه دستخوش تغییراتِ ارکان یا «سند نمره» شود) بسیار بیشتر خواهد بود.