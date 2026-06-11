به گزارش ایلنا به نقل از جمعیت هلال‌احمر، در نخستین نشست «هم‌افزایی فعالان سلامت مردمی شهر تهران» که با حضور پیرحسین کولیوند و فعالان شبکه مردمی سلامت ایران، (شمسا)، و با هدف توانمندسازی مردم در عرصه سلامت، امداد و نجات و مدیریت بحران شهری برگزار شد، درباره فعالیت‌های شبکه مردمی سلامت ایران در روزهای جنگ تحمیلی سوم و پس از آن گفتگو شد و رئیس جمعیت هلال‌احمر نیز به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این نهاد مردمی در جنگ اخیر پرداخت.

کولیوند به فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: عملکرد جمعیت هلال‌احمر طی جنگ اخیر باعث شد در سطح دنیا و میان همه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر جزو مقتدرترین جمعیت‌ها محسوب شویم.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر ۱۱۰ هزار نیروی آماده عملیات دارد که فقط ۲۸ هزار و ۱۰۶ نفر از آنان در جنگ تحمیلی سوم به‌کارگیری شدند، افزود: در جنگ تحمیلی سوم، ۴ شهید و ۶۱ مجروح امدادی داشتیم. نیروهای هلال‌احمر در جنگ اخیر در کمتر از ۴ دقیقه به محل اصابت‌ها می‌رسیدند. ۶ هزار و ۳ ماموریت انجام شد، مامویت‌هایی که از یک روز تا ۲۴ روز به طول می‌انجامید.

کولیوند با اشاره به نجات ۷ هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوار به دست نجاتگران هلال‌احمر گفت: ۱۰ هزار و ۳۸۲ نفر در محل درمان و ۷ هزار و ۱۴۴ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. تیم‌های جست‌وجو و نجات آنست در مجموع یک‌هزار و ۷۱۱ عملیات انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر اینکه ما لحظه‌لحظه صحرای عاشورا را در این عملیات‌ها حس می‌کردیم، اما ماتم‌زده نبودیم و مقتدرانه کار کردیم، به نقض حقوق بشردوستانه از سوی دشمن آمریکایی صهیونی اشاره کرد و افزود: در جنگ تحمیلی سوم ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غیرنظامی هدف قرار گرفت که از این تعداد ۱۲۳ هزار و ۶۴۷ واحد مسکونی و ۲۴ هزار و ۴۵۰ واحد تجاری بودند. ۳۵۰ مرکز درمانی، بهداشتی و اورژانس هدف حملات قرار گرفت. همچنین ۵۶ مرکز هلال‌احمر، ۴۳ آمبولانس، ۳ خودرو امدادی و ۳ بالگرد هدف قرار گرفتند. ۳۲ دانشگاه، ۹۹۳ فضای آموزشی، ۱۵ زیرساخت، ۵ مخزن سوخت و ۱۵ فرودگاه نیز آسیب دیدند.

کولیوند همچنین به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت: در این سامانه که با هدف کاهش اضطراب و بالا بردن تاب‌آوری در شرایط بحران فعالیت می‌کند، ۲ هزار و ۳۸۸ مشاور داوطلب و متخصص به ۲۰۵ هزار و ۵۸ تماس پاسخ دادند و مدت زمان مشاوره ارائه شده در این سامانه به ۹۷۹ هزار و ۹۶۹ دقیقه رسید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به مستندسازی نقض حقوق بشردوستانه اشاره کرد و افزود: این مستندات به نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون، سازمان ملل، دادستان دیوان کیفری و… ارائه شده است. همچنین هلال‌احمر ۳۵ مکاتبه با نهادهای بین‌المللی انجام داد.

کولیوند با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم، ادامه داد: در این جنگ ۱۸ کشور و نهاد بین‌المللی محموله‌های بشردوستانه به کشورمان اهدا کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به فعالیت تیم‌های سحر (حمایت روانی و اجتماعی)، اشاره کرد و گفت: در جنگ اخیر، ۴۵۰ تیم در ۲ هزار و ۴۲۱ محل آسیب‌دیده حضور فعال داشتند که به ۲۴۲ هزار و ۱۰۰ نفر خدمات‌رسانی کردند.

کولیوند به فعالیت‌های آموزشی این نهاد مردمی در جنگ تحمیلی سوم نیز پرداخت و افزود: در بخش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مجازی حدود ۸ میلیون مخاطب داشته‌ایم و تقریبا ۳ میلیون نفر از آموزش چهره‌به‌چهره در میادین، مساجد و مسیرهای پرتردد بهره‌مند شده‌اند. همچنین برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گواهی آموزش مجازی صادر شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به خدمات درمانی و توانبخشی این نهاد مردمی در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: تعداد نسخه‌های تحویل داده شده به مردم به رقم ۳۴۰ هزار و ۹۲۶ عدد رسید و در برخی موارد دارو به در منزل افراد فرستاده می‌شد و حتی نگذاشتیم یک نفر برای داروی تخصصی دل‌نگرانی داشته باشد.

کولیوند به فعالیت‌های شبکه خادم در استان‌های مختلف کشور نیز پرداخت و افزود: آنجا که خادمین محله‌محور را پای کار آوردیم، آسیب‌ها کمتر شده است. این شبکه با همکاری نهادهای مختلف از جمله امور مساجد در محورهای مختلف از جمله آموزش و توانمندسازی، تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت بحران، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی، معیشت و اشتغال و اقتصاد محله‌محور، توسعه اجتماعی و فرهنگی محله، سلامت جسمی، روانی و بهداشت محله، همدلی، حمایت اجتماعی و کمک‌های مومنانه و… فعالیت می‌کند. این شبکه‌سازی و مردمی‌کردن خدمات دارای ارزش افزوده فراوان برای نظام است.

نماینده «شبکه مردمی سلامت ایران» نیز در این نشست به فعالیت‌های این شبکه در ۱۰۰ روز اخیر، خلق جریان اجتماعی و حرکت مردم‌نهاد در میدان اشاره و تاکید کرد با فعالیت این شبکه‌های مردمی ثابت شد که می‌توان با کمک مردم میدان‌داری کرد و آنان را پای کار مسائل کشور آورد تا جریان‌های اجتماعی دغدغه‌مند، فعال و اثرگذار برای حل مسائل کشور در حوزه‌های اجتماعی خصوصا در عرصه سلامت نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/