فعالیتهای مجرمانه مرتبط باجام جهانی فوتبال در رصد پلیس فتا
رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا فراجا از ایجاد کارگروههای ویژه عملیاتی در پلیس فتا در خصوص رصد فعالیتهای مجرمانه پدیده شرطبندی و قمار مرتبط با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر، افزود: ایجاد ۳۴ کارگروه ویژه عملیاتی رصد و مبارزه با پدیده شرطبندی قمار مرتبط با مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ را زیر نظر خواهد داشت.
رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا فراجا، افزود: با استناد به قانون کشور مبنی بر مجرمانه بودن هرگونه فعالیت در خصوص ایجاد سایت کانال و یا هر بستری به منظور شرطبندی و قمار پیش بینی نتیجه مسابقات، پلیس فتا با توجه به شرح وظایف در این حوزه؛ رصد این فعالیتهای مجرمانه را با دقت زیر نظر خواهد داشت.
وی با تجزیه و تحلیل پروندههای قضایی مرتبط با شرطبندی و پیش بینی مسابقات ورزشی، کلاهبرداری از متقاضیان این حوزه را با توجه به مقاصد فریبکارانه مجرمان سایبری در پدیده شرطبندی و قمار پیش بینی نتیجه مسابقات ورزشی محتمل دانست و اظهار کرد: در ادوار گذشته نیز پروندههای زیادی مرتبط با این موضوع به پلیس، فتا سراسر کشور ارجاع و افراد زیادی به علتعدم توجه به هشدارهای سایبری پلیس فتا و وعدههای دروغین و فریبکارانه گردانندگان سایتهای شرطبندی و قمار متضرر و بخشی از دارایی خود را از دست دادهاند.
بر اساس گزارش پلیس، سرهنگ پاشایی در خاتمه ضمن توصیه به کاربران فضای مجازی مبنی برعدم شرکت و واکنش به این فرایند مجرمانه، از هموطنان خواست در صورت مواجه با هرگونه موارد مجرمانه مرتبط با این موضوع، مراتب را از طریق سر شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز امداد و فوریتهای پلیس فتا گزارش دهند.