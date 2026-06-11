بروز سرطان مثانه در مردان چهار برابر بیشتر از زنان / استعمال دخانیات خطر ابتلا به این بیماری را تا دو برابر افزایش میدهد
یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با هشدار نسبت به شیوع بالای سرطان مثانه در مردان گفت: این بیماری در مردان چهار برابر بیشتر از زنان بروز میکند و مصرف سیگار، تماس با مواد شیمیایی سرطانزا و افزایش سن از مهمترین عوامل خطر آن به شمار میروند.
به گزارش ایلنا، زهرا کشتپور املشی با اشاره به اینکه سرطان مثانه یکی از شایعترین سرطانها در مردان است، خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای جهانی، سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر به این بیماری مبتلا میشوند و در ایران نیز میزان شیوع آن در مردان بهمراتب بیشتر از زنان است.
وی با بیان اینکه سرطان مثانه عمدتاً در افراد بالای ۶۵ سال مشاهده شده است، افزود: تشخیص زودهنگام این بیماری تأثیر قابلتوجهی در روند درمان و جلوگیری از پیشرفت آن دارد.
این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی، مصرف سیگار را مهمترین عامل خطر ابتلا به سرطان مثانه دانست و ادامه داد: استعمال دخانیات خطر ابتلا به این بیماری را تا دو برابر افزایش میدهد مواد شیمیایی سرطانزای موجود در دود سیگار پس از ورود به جریان خون، از طریق ادرار دفع شده و به مرور زمان به دیواره مثانه آسیب میزنند.
کشتپور املشی خاطرنشان کرد: حتی افرادی که بهصورت مستقیم سیگار مصرف نمیکنند اما در معرض دود آن قرار دارند نیز با خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان مثانه روبروهستند.
وی همچنین تماس شغلی با مواد شیمیایی سرطانزا را از دیگر عوامل مهم خطر برشمرد و گفت: افرادی که در صنایع پتروشیمی، چرمسازی، چاپ، تولید رنگ و مشاغل مرتبط با مواد شیمیایی فعالیت دارند، باید نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی را جدی بگیرند.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به دیگر عوامل مؤثر در بروز این بیماری افزود: التهاب مزمن مثانه، سنگهای مکرر مثانه، پرتودرمانی ناحیه لگن، مصرف آب آلوده به آرسنیک، سابقه خانوادگی و افزایش سن از جمله عوامل خطر شناختهشده برای سرطان مثانه هستند.
وی با تأکید بر اینکه سرطان مثانه برنامه غربالگری اختصاصی ندارد، گفت: تشخیص این بیماری معمولاً پس از بروز علائم انجام میشود و وجود خون در ادرار، حتی بدون درد، مهمترین علامت هشداردهنده آن است.
براساس گزارش وبدا، کشتپور املشی تکرر ادرار، فوریت در دفع ادرار، درد هنگام ادرار و کاهش وزن بیدلیل را از دیگر نشانههای این بیماری دانست و افزود: در صورت مشاهده هر یک از این علائم، مراجعه سریع به پزشک متخصص ضروری است.
وی هشدار داد: در مراحل اولیه، سرطان مثانه معمولاً محدود به لایه داخلی مثانه است، اما در صورت تأخیر در مراجعه و درمان، میتواند به لایههای عمقیتر نفوذ کرده و حتی به اندامهایی مانند کبد و استخوان گسترش یابد.
این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی درباره روشهای درمانی سرطان مثانه نیز گفت: جراحی، اصلیترین روش درمان این بیماری است که بسته به شرایط بیمار میتواند شامل برداشت تومور، برداشتن بخشی از مثانه یا در موارد پیشرفته، برداشتن کامل مثانه باشد. همچنین از روشهایی مانند شیمیدرمانی، پرتودرمانی و ایمونوتراپی نیز برای کنترل و درمان بیماری استفاده میشود.
کشتپور املشی با تأکید بر اهمیت پیشگیری خاطرنشان کرد: ترک سیگار یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش خطر ابتلا به سرطان مثانه است. همچنین مصرف کافی آب و رعایت اصول ایمنی در محیطهای کاری میتواند در کاهش احتمال بروز این بیماری نقش مهمی داشته باشد.
وی بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره عوامل خطر و علائم هشداردهنده سرطان مثانه تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی صحیح، ترک دخانیات، پرهیز از تماس با مواد شیمیایی خطرناک و مراجعه بهموقع به پزشک میتواند به کاهش آمار ابتلا و بهبود نتایج درمان کمک کند.