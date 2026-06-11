دانشگاه فرهنگیان:
فراخوان مشارکت در بازنگری، بهروزرسانی و بازتولید برنامههای درسی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان در اطلاعیهای فراخوان مشارکت در بازنگری، بهروزرسانی و بازتولید برنامههای درسی را در دو سطح فردی و گروهی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در مسیر ارزیابی، بازنگری، بهروزرسانی و بازتولید برنامههای درسی، در نظر دارد تا از مشارکت مؤثر اعضای هیئتعلمی، مدرسان و گروههای آموزشی - تربیتی خود بهرهمند شود. بدین منظور و بهقصد تشکیل هستههای تخصصی برنامهریزی درسی رشتههای دایر در دانشگاه، فراخوانی برای دعوت از اعضای متخصص، باتجربه و علاقهمند بهعملآمده است.
این فراخوان در دو سطح انجام میشود:
الف) سطح مشارکت فردی (اعضای هیئتعلمی و مدرسان مدعو)
کلیه اعضای هیئتعلمی و مدرسان مدعوی که مایل به همکاری در این فرایند هستند، لازم است ضمن ارسال رزومه خود، متنی شامل ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه حاوی مرور انتقادی از وضعیت سرفصل برنامه درسی رشته (مشتمل بر نقاط قوت، نقاط ضعف، چشماندازها و پیشنهادهای اصلاحی) را از طریق نشانی زیر به معاونت آموزشی ارسال نمایند.
ب) سطح مشارکت گروههای آموزشی - تربیتی استان
گروههایی که مایل به مشارکت نظاممند در این فرایند و پذیرش مسئولیت در مسیر بازنگری هستند، لازم است پس از طرح موضوع در شورای گروه و اخذ موافقت حداقل دو سوم اعضا، موارد زیر را به معاونت آموزشی ارسال فرمایند:
• صورتجلسه گروه
• رزومه اعضای گروه
• طرح توجیهی توانمندی گروه برای پذیرش مسئولیت
• متن مرور انتقادی برنامهی درسی فعلی رشته (شامل ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه)
نشانی رایانامه جهت ارسال درخواستها: cpo@cfu. ac. ir
مهلت ارسال درخواستها: پایان خردادماه ۱۴۰۵
خواهشمند است، اعضای محترم و گروههای آموزشی - تربیتی باتوجهبه اهمیت ارتقای کیفی برنامههای درسی، در این فرایند مشارکت فعال داشته باشند