داوطلبان دبیرستان پلیس به نزدیکترین مرکز استخدام محل سکونت خود مراجعه کنند
سایت اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد: دانشآموزانی که ثبتنام اینترنتی خود را برای دبیرستان پلیس انجام دادهاند، لازم است در اسرع وقت برای تشکیل پرونده و تکمیل مراحل پذیرش به نزدیکترین مرکز گزینش و استخدام محل سکونت خود مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا،، مدارک لازم برای دانش آموزان متقاضی استخدام ر پلیس شامل، اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه دانشآموز، اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر، ۴ قطعه عکس ۴×۳، کارنامه نیمسال اول پایه نهم، گواهی احراز سکونت (سند، اجارهنامه و…)، یک عدد پوشه سفید و کد رهگیری پیشثبتنام از سایت اdabirestan. police. ir
نشانی محل مراجعه حضوری د ر برخی استانها شامل استان تهران- تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سمیه، نبش تقاطع نجاتالهی و سمیه، پلاک ۲۵۰، ساختمان مرکز گزینش و استخدام فراجا (طبقه اول)
استان البرز
کرج، میدان توحید، بلوار بلال حبشی، روبروی بانک صادرات، اداره گزینش و استخدام استان
استان قم
قم، خیابان امام خمینی، جنب کلانتری ۱۷، ساختمان معاونت اجتماعی، طبقه دوم، اداره گزینش و استخدام استان
نکات مهم برای دانش آموزان
حضور شخص دانشآموز الزامی است. تمامی مدارک باید به صورت کامل و مرتب آماده شده باشند، هرگونه نقص در مدارک ممکن است موجب تأخیر یا اختلال در فرآیند پذیرش شود.
توصیه پلیس: از داوطلبان و اولیا درخواست میشود در اولین فرصت نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
دبیرستانهای پلیس با هدف ارائه آموزشهای تخصصی، تربیت نیروهای جوان، انقلابی، ولایی و متعهد برای تکمیل کادر پلیس در آینده و شناسایی و پرورش استعدادهای جوان کشور برای حضور در فراجا راهاندازی میشود و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است فعالیت نخستین دبیرستان پلیس همزمان با سال تحصیلی آینده (مهر ۱۴۰۵) در شهر تهران آغاز میشود، البته علاوه بر پایتخت، در ۶ استان دیگر نیز دبیرستان پلیس تاسیس میشود.