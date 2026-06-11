به گزارش ایلنا،، مدارک لازم برای دانش آموزان متقاضی استخدام ر پلیس شامل، اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه دانش‌آموز، اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر، ۴ قطعه عکس ۴×۳، کارنامه نیمسال اول پایه نهم، گواهی احراز سکونت (سند، اجاره‌نامه و…)، یک عدد پوشه سفید و کد رهگیری پیش‌ثبت‌نام از سایت اdabirestan. police. ir

نشانی محل مراجعه حضوری د ر برخی استان‌ها شامل استان تهران- تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سمیه، نبش تقاطع نجات‌الهی و سمیه، پلاک ۲۵۰، ساختمان مرکز گزینش و استخدام فراجا (طبقه اول)

استان البرز

کرج، میدان توحید، بلوار بلال حبشی، روبروی بانک صادرات، اداره گزینش و استخدام استان

استان قم

قم، خیابان امام خمینی، جنب کلانتری ۱۷، ساختمان معاونت اجتماعی، طبقه دوم، اداره گزینش و استخدام استان

نکات مهم برای دانش آموزان

حضور شخص دانش‌آموز الزامی است. تمامی مدارک باید به صورت کامل و مرتب آماده شده باشند، هرگونه نقص در مدارک ممکن است موجب تأخیر یا اختلال در فرآیند پذیرش شود.

توصیه پلیس: از داوطلبان و اولیا درخواست می‌شود در اولین فرصت نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

دبیرستان‌های پلیس با هدف ارائه آموزش‌های تخصصی، تربیت نیروهای جوان، انقلابی، ولایی و متعهد برای تکمیل کادر پلیس در آینده و شناسایی و پرورش استعدادهای جوان کشور برای حضور در فراجا راه‌اندازی می‌شود و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است فعالیت نخستین دبیرستان پلیس همزمان با سال تحصیلی آینده (مهر ۱۴۰۵) در شهر تهران آغاز می‌شود، البته علاوه بر پایتخت، در ۶ استان دیگر نیز دبیرستان پلیس تاسیس می‌شود.

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