به گزارش ایلنا، کامران فرمان‌پور با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های زاگرس و زیستگاه‌های ارزشمند استان اظهار داشت: در دولت چهاردهم و با رویکرد ویژه سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست سرکار خانم انصاری، حفاظت از اکوسیستم زاگرس، تقویت مشارکت جوامع محلی و افزایش آمادگی برای مقابله با حریق در عرصه‌های طبیعی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، اعتبارات مناسبی از سوی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برای تقویت زیرساخت‌های مقابله با حریق اختصاص یافت که بخشی از آن صرف تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز در بین تشکل‌های زیست‌محیطی، جوامع محلی و دهیاری‌های همجوار مناطق تحت مدیریت شده است.

فرمان‌پور تصریح کرد: جوامع محلی و تشکل‌های مردمی به عنوان بازوان توانمند حفاظت از طبیعت، نقش مهمی در کشف سریع و مهار اولیه آتش‌سوزی‌ها دارند و تجهیز این گروه‌ها موجب افزایش سرعت عمل و کاهش خسارات وارده به زیستگاه‌ها و تنوع زیستی خواهد شد.

بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با قدردانی از حمایت‌های ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان گفت: توجه ویژه سازمان به حفاظت از زاگرس و تأمین اعتبارات مورد نیاز، زمینه ارتقای توان حفاظتی استان و مشارکت مؤثرتر جوامع محلی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان علاوه بر تأمین تجهیزات، اجرای برنامه‌های آموزشی، برگزاری مانورهای آمادگی و توسعه همکاری با تشکل‌های مردمی و دهیاری‌ها را در دستور کار قرار داده تا آمادگی لازم برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در مناطق تحت مدیریت استان بیش از پیش تقویت شود.

فرمان‌پور تأکید کرد: حفاظت از زاگرس و تنوع زیستی ارزشمند لرستان بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و تداوم این همکاری‌ها نقش مهمی در تحقق شعار «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی» خواهد داشت.

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