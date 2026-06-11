امروز؛ آخرین مهلت پذیرش دانشجویان برتر در مقطع ارشد دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش ایلنا، دانشگاه شهید بهشتی در چارچوب آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به فراخوان جذب دانشجویان برتر مقطع کارشناسی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ کرده است. این پذیرش به شیوه استاد محور و ویژه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ است که جزو ۲۰ درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته خود محسوب می‌شوند.

بر اساس اعلام دانشگاه، متقاضیان واجد شرایط از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ خرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه جامع آموزشی این دانشگاه به آدرس https://ems.sbu.ac.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

تأکید شده است که صرفاً ارائه درخواست و دارا بودن شرایط اولیه به معنای پذیرش نبوده و در صورت وجود هرگونه مغایرت در شرایط متقاضیان با ضوابط مندرج در فراخوان، درخواست آنان بررسی نخواهد شد. همچنین پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست و هیچ حقی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند و پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

دانشگاه شهید بهشتی برای متقاضیان شرایط متعددی تعیین کرده است. متقاضیان باید دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۱۴۰۱ بوده و پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی، حداقل سه‌چهارم کل واحدهای درسی خود را با میانگینی در زمره ۲۰ درصد برتر دانشجویان همان رشته و ورودی پشت سر گذاشته باشند.

علاوه بر این، داشتن حداقل میانگین ۱۶ در رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه با اعمال ضریب هم‌ترازی و حداقل میانگین ۱۷ در رشته‌های علوم انسانی و هنر الزامی است.

همچنین متقاضیان موظف هستند حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و طی هشت نیمسال تحصیلی فارغ‌التحصیل شوند. دانشجویانی که هرگونه محکومیت انضباطی از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت علوم داشته باشند، امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند و دانشگاه مختار است در صورت اطلاع از آن در هر مرحله، برابر مقررات اقدام کند.

در این فراخوان تأکید شده است که تغییر رشته یا محل تحصیل برای افراد پذیرفته شده مجاز نبوده و درخواست متقاضیان صرفاً در دانشکده و نزد استاد میزبانی که انتخاب کرده‌اند و بر اساس دفترچه آزمون سراسری مرتبط با رشته تحصیلی و عنوان طرح پژوهشی مورد تقاضا بررسی خواهد شد. نظارت بر مدارک بارگذاری شده در سامانه نیز بر عهده معاون آموزشی دانشکده یا پژوهشکده مربوطه است.

طبق نکات اعلام شده، فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی امکان ثبت نام در این فراخوان را ندارند و پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش‌آموختگی و تنها برای یک بار امکانپذیر خواهد بود. مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، بررسی نمی‌شود و وجه پرداختی بابت ثبت نام نیز به هیچ وجه قابل استرداد نیست؛ از این رو از داوطلبان خواسته شده است پیش از اقدام به ثبت نام، شرایط فراخوان را به دقت مطالعه کنند.

علاقه‌مندان برای ثبت نام باید ابتدا به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کرده و با تعریف شناسه کاربری و گذرواژه، شماره پرونده دریافت کرده و پس از خروج، مجدداً وارد سامانه شوند. سپس در بخش مربوط به ثبت مشخصات اولیه داوطلب، نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

لازم به ذکر است که کلیه فرم‌های دریافتی از پورتال باید به صورت تایپ شده و در قالب پی دی اف به همراه سایر مدارک اسکن شده با حجم کمتر از ۲۵۰ کیلوبایت بارگذاری شوند. مدارک مورد نیاز شامل یک قطعه عکس، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه به همراه کارت ملی، ریزنمرات کارنامه تا پایان نیمسال ششم، فرم تکمیل شده تقاضا، گواهی ۲۰ درصد برتر برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و فیش واریز مبلغ چهارصد و بیست هزار تومانی هزینه ثبت نام است که باید به صورت الکترونیکی از طریق سامانه پرداخت شود.

بر اساس اعلام دانشگاه شهید بهشتی، نتایج نهایی و اسامی تأیید شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور متعاقباً از طریق وبگاه اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان به نشانی https://eduvp.sbu.ac.ir/talent و همچنین کانال‌های اطلاع‌رسانی در پیامرسان‌های ایتا و بله به شناسه‌های sbu_talent و sbutal منتشر خواهد شد. داوطلبان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تماس ۲۹۹۰۲۱۳۵ و آدرس ایمیل sbutalent@sbu. ac. ir نیز ارتباط برقرار کنند.

انتهای پیام/