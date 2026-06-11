به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، بابک فرخی، در وبینار «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» ویژه روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: در فاز نخست، پنج شهرستان شامل خدابنده، بندرگز، آق‌قلا، بابل و قائنات به عنوان شهرستان‌های پیشرو اجرای برنامه انتخاب شده‌اند و این مناطق به عنوان پایلوت آغاز اجرای عملیاتی طرح در نظر گرفته شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰ شهرستان دیگر به عنوان مرحله بعدی وارد فرآیند اجرا شده‌اند و برای آن‌ها گواهی یا تأییدیه اجرای برنامه صادر خواهد شد. هم‌زمان ۱۰ تیم پایش از روزهای آینده فعالیت خود را برای بررسی میدانی این ۲۰ شهرستان آغاز می‌کنند.

فرخی با اشاره به ترکیب تیم‌های ارزیابی اظهار کرد: این تیم‌ها از تمام بخش‌های مرتبط از جمله روابط عمومی، کمیته‌های تخصصی، حوزه بهداشت، فناوری اطلاعات و همچنین نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی تشکیل شده‌اند و ارزیابی‌ها بر اساس چک‌لیست‌های استاندارد انجام خواهد شد.

وی افزود: نتایج این ارزیابی‌ها نمره‌دهی شده و بر اساس امتیاز کسب‌شده، برای هر دانشگاه یا شهرستان مجوز ادامه یا توسعه اجرای برنامه صادر می‌شود. بنابراین لازم است تمامی دانشگاه‌ها تسلط کامل بر دستورالعمل‌ها داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت ساختار حکمرانی برنامه گفت: ستادهای ملی و استانی باید به‌صورت منسجم فعال باشند و نقش دانشگاه‌ها و روابط عمومی‌ها در اجرای برنامه باید پررنگ و اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: برخی ذی‌نفعان در اجرای برنامه ممکن است مشارکت کمتری داشته باشند که این موضوع نیازمند تقویت هماهنگی و مشارکت جمعی است. اجرای موفق برنامه نیازمند انسجام کامل همه بخش‌ها است.

فرخی با اشاره به لزوم پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات گفت: بخشی از سوالات مطرح‌شده در جلسات جمع‌آوری شده و به‌صورت مکتوب پاسخ داده خواهد شد و در قالب نامه رسمی در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر نقش روابط عمومی‌ها اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این برنامه یک کار تخصصی است و باید با نگاه حرفه‌ای دنبال شود. هدف، ارتقای رضایت‌مندی هم مردم و هم ارائه‌دهندگان خدمت است و در این مسیر باید بر نقاط مثبت و افزایش سرمایه اجتماعی تمرکز شود.

رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت افزود: سرمایه اجتماعی در برنامه پزشکی خانواده دو رکن اصلی دارد؛ ارائه‌دهندگان خدمت و گیرندگان خدمت. در این میان، موضوع مطالبات و پرداخت‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت‌ها گفت: با وجود برخی تأخیرها در گذشته، با تعامل ایجاد شده میان سازمان‌های بیمه‌گر، پرداخت‌ها در حال حاضر به حدود سه ماه رسیده و تلاش می‌شود این روند سریع‌تر و منظم‌تر شود تا اعتماد و رضایت ارائه دهندگان خدمت تقویت شود.

فرخی ادامه داد: در حوزه اجرای برنامه، زیرساخت الکترونیک پرونده سلامت نقش محوری دارد و تمامی فرآیندها از ثبت اولیه بیمار تا ارجاع به سطح دو و بهره‌مندی از خدمات از جمله فرانشیز دارو و خدمات بستری، از طریق این پرونده انجام می‌شود. این سامانه از حدود یک سال قبل تأیید شده اما هنوز در برخی دانشگاه‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده و لازم است همه دانشگاه‌ها در اجرای آن تسریع کنند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر هماهنگی ملی در اجرای برنامه گفت: این طرح یک کار فردی یا بخشی نیست، بلکه یک برنامه تیمی و ملی است که با حمایت ریاست جمهوری، وزیر بهداشت و تمامی معاونت‌ها در حال اجراست و همه بخش‌ها باید همگام پیش بروند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه پزشکی خانواده یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌های نظام سلامت کشور است و روابط عمومی‌ها، کارشناسان و مدیران اجرایی نقش کلیدی در موفقیت و تحقق اهداف آن دارند.

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