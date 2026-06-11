جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد:
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور و آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور برای امروز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال)، حد فاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال و در محدوده انتهای آزادراه و نیز در محور هراز مسیر جنوب به شمال در محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین جریان دارد.
وی افزود: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محورهای هراز، چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد به صورت روان انجام میشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر، تمام محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ محبی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد و گفت: در این محور، حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی، خاطرنشان کرد: محور پاتاوه–دهدشت تا اطلاع بعدی مسدود است.