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مستمری خرداد ماه مددجویان کمیته امداد واریز شد

مستمری خرداد ماه مددجویان کمیته امداد واریز شد
کد خبر : 1797331
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معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، از واریز مستمری خردادماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته امداد، علی بحیرایی درباره پرداخت مستمری خرداد، ماه اظهار کرد: فرآیند واریز مستمری این ماه برای مددجویان تحت حمایت انجام شده است. بر اساس آمار اعلام شده، در این دوره تعداد دو میلیون و ۵۰۴ هزار و ۷۰۵ فقره واریزی به حساب سرپرستان خانوار صورت گرفته است. 

او گفت: این اقدام در راستای تداوم حمایت‌های معیشتی از خانواده‌های تحت پوشش و تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنان انجام شده و مبالغ مذکور از طریق شبکه بانکی قابل‌برداشت است.

 

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