مستمری خرداد ماه مددجویان کمیته امداد واریز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته امداد، علی بحیرایی درباره پرداخت مستمری خرداد، ماه اظهار کرد: فرآیند واریز مستمری این ماه برای مددجویان تحت حمایت انجام شده است. بر اساس آمار اعلام شده، در این دوره تعداد دو میلیون و ۵۰۴ هزار و ۷۰۵ فقره واریزی به حساب سرپرستان خانوار صورت گرفته است.

او گفت: این اقدام در راستای تداوم حمایت‌های معیشتی از خانواده‌های تحت پوشش و تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنان انجام شده و مبالغ مذکور از طریق شبکه بانکی قابل‌برداشت است.

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