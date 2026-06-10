معاون علمی رئیسجمهور مطرح کرد؛
مشارکت دولت و بخش خصوصی برای کاهش 1.5 میلیارد دلار ارزبری دارو و تجهیزات پزشکی
معاون علمی رئیسجمهور در آیین امضای تفاهمنامه چهارجانبه میان معاونت علمی، وزارت بهداشت، صندوق نوآوری و سازمان برنامه و بودجه گفت: در جریان این تفاهمنامه، 10 همت منابع مالی توسط معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین شده و در مقابل، بخش خصوصی نیز با تزریق 16 همت سرمایه، به میدان آمده است. این سرمایهگذاری با احتساب زیرساختهای موجود، پشتوانه اصلی برای دستیابی به هدفگذاری بومیسازی 1.5 میلیارد دلار از نیاز 5 میلیارد دلاری وزارت بهداشت تعیین شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور در آیین امضای تفاهمنامه چهارجانبه میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان برنامه و بودجه کشور طی سخنانی گفت: اجرای برنامههای تولید انسولین و داروهای مشتق از پلاسما، شیرخشک نوزاد، واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک، همچنین تولید تجهیزات پزشکی، حاصل تعامل و همکاری نزدیک چهار مجموعه وزارت بهداشت، معاونت علمی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق نوآوری و شکوفایی است. این مدل همکاری موفق چهارجانبه میتواند در حوزههای دیگر نیز انجام شود.
وی تاکید کرد: اجرای پروژههایی از این دست علاوه بر اثربخشی اقتصادی و فناوری، اثربخشی بالایی در اقتدار کشور خواهد داشت. زیرساختهای خوبی در بخشهای مختلف داریم، اما برای اینکه نتیجه کار به تولید محصولات منجر شود، نیاز است که شرکتهای دانشبنیان به این بخشها متصل و سرمایهگذاری مناسبی انجام شود تا شاهد ثروتآفرینی در این حوزهها باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به حمایت 1.5 همتی معاونت علمی از تجهیز آزمایشگاههای مرجع حوزه علوم پزشکی اظهار کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد نظام علوم پزشکی کشور ظرفیت بالایی برای پیشرفت و دستیابی به جایگاههای برتر دارد.
وی افزود: معتقدم منابع باید در بخشهایی هزینه شوند که خروجیهای ملموس و قابل اندازهگیری داشته باشند. بر همین اساس، در دوران جنگ 1.5 همت برای تجهیز آزمایشگاههای مرجع حوزه علوم پزشکی از سوی معاونت علمی اختصاص داده شد.
وی افزود: نباید فعالیتها به شکل پراکنده انجام شود؛ بلکه باید بهگونهای برنامهریزی کنیم که در پایان سال بتوان نتایج و دستاوردهای مشخصی را در حوزههای مختلف ارائه و ارزیابی کرد.
او با اشاره به اهمیت موضوع بهداشت و نظارت تخصصی در این حوزه گفت: کیفیت تجهیزات پزشکی و محصولات مورد استفاده در مراکز درمانی از موضوعات مهمی است که نیازمند توجه ویژه و همراهی بخشهای مرتبط است.
وی ادامه داد: در دانشگاهها برنامههایی برای افزایش کیفیت محصولات و تجهیزات پزشکی تعریف شده است تا تجهیزات مورد استفاده از استانداردهای مطلوبتری برخوردار شوند و افرادی که در محیطهای درمانی و پزشکی با این تجهیزات کار میکنند، احساس راحتی و رضایت بیشتری داشته باشند.
معاون علمی رئیسجمهور تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی این برنامهها، بهبود کیفیت محصولاتی است که در حوزه پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند؛ موضوعی که علاوه بر ارتقای سطح فناوری، میتواند تجربه کاری پزشکان و متخصصان حوزه سلامت را نیز بهبود بخشد.
وی این روند را اتفاقی مهم و ارزشمند توصیف کرد و گفت: همگرایی میان علوم پزشکی، مهندسی و بخشهای مرتبط میتواند زمینهساز توسعه فناوریهای سلامت و دستیابی به نتایج مؤثرتر در این حوزه باشد.