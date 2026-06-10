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آتش‌سوزی گسترده در یک انبار در خیابان ری تهران

آتش‌سوزی گسترده در یک انبار در خیابان ری تهران
کد خبر : 1797195
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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک انبار واقع در خیابان ری، بالاتر از میدان قیام خبر داد و گفت: هفت ایستگاه آتش‌نشانی ظرف پنج دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی  اظهار کرد: ساعت ۱۹:۴۴ امروز یک مورد آتش‌سوزی گسترده در یک انبار واقع در خیابان ری، بالاتر از میدان قیام، به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد. 

وی افزود: به دنبال اعلام این حادثه، هفت ایستگاه آتش‌نشانی ظرف مدت پنج دقیقه به محل اعزام شدند. 

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره جزئیات این حادثه گفت: محل آتش‌سوزی یک انبار به وسعت حدود ۲۰۰۰ متر مربع است، هرچند احتمال دارد تعداد انبارهای درگیر بیشتر باشد که اطلاعات دقیق آن در دست بررسی است. 

ملکی ادامه داد: در این انبارها عمدتاً فرش نگهداری می‌شود و در حال حاضر کل انبار شعله‌ور است. همچنین شعله‌های آتش به سقف‌های شیروانی رسیده و حجم آتش و شعله بسیار زیاد است. 

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به ادامه عملیات اطفای حریق توسط نیروهای آتش‌نشانی تأکید کرد: آتش‌نشانان در محل حضور دارند و مشغول عملیات هستند و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. 

شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران در این باره گفت: حوالی ساعت ۲۰:۱۷ دقیقه گزارش یک حریق به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد. 

وی افزود: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه موتورلانس و یک‌دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه پر میدان قیام اعزام شدند. 

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: گزارش تکمیلی درباره تعداد مصدومان اعلام می‌شود.

 

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