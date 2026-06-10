خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی به موقع برای تمدید مراجعه کنند

متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی به موقع برای تمدید مراجعه کنند
کد خبر : 1797146
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی فراجا از اعمال یک تسهیل مهم برای متقاضیان گواهینامه خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا گفت: در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص آن مقطع، پلیس راهور اعلام کرد افرادی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده است، تا یک سال و تا زمان تعیین تکلیف شرایط ویژه، نگرانی بابت انقضای گواهینامه خود نداشته باشند؛ اکنون دیگر ضرورتی برای استفاده از این مهلت وجود ندارد و دارندگان گواهینامه‌های منقضی‌شده می‌بایست با مراجعه به دفاتر مربوطه نسبت به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند.

وی از اعمال یک تسهیل مهم برای متقاضیان گواهینامه خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد.

سخنگوی فراجا گفت: در سال‌های گذشته برخی متقاضیان به دلایل مختلف موفق نمی‌شدند در بازه دو ساله تعیین‌شده مراحل آموزش و آزمون را تکمیل کنند و ناچار بودند مجدداً برای دریافت کارتکس جدید هزینه پرداخت کنند. با افزایش مدت اعتبار کارتکس به چهار سال، این مشکل برطرف شده و فرصت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی