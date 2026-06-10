متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی به موقع برای تمدید مراجعه کنند
سخنگوی فراجا از اعمال یک تسهیل مهم برای متقاضیان گواهینامه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا گفت: در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص آن مقطع، پلیس راهور اعلام کرد افرادی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده است، تا یک سال و تا زمان تعیین تکلیف شرایط ویژه، نگرانی بابت انقضای گواهینامه خود نداشته باشند؛ اکنون دیگر ضرورتی برای استفاده از این مهلت وجود ندارد و دارندگان گواهینامههای منقضیشده میبایست با مراجعه به دفاتر مربوطه نسبت به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند.
وی از اعمال یک تسهیل مهم برای متقاضیان گواهینامه خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش مییابد.
سخنگوی فراجا گفت: در سالهای گذشته برخی متقاضیان به دلایل مختلف موفق نمیشدند در بازه دو ساله تعیینشده مراحل آموزش و آزمون را تکمیل کنند و ناچار بودند مجدداً برای دریافت کارتکس جدید هزینه پرداخت کنند. با افزایش مدت اعتبار کارتکس به چهار سال، این مشکل برطرف شده و فرصت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.