متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی به موقع برای تمدید مراجعه کنند

به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا گفت: در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص آن مقطع، پلیس راهور اعلام کرد افرادی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده است، تا یک سال و تا زمان تعیین تکلیف شرایط ویژه، نگرانی بابت انقضای گواهینامه خود نداشته باشند؛ اکنون دیگر ضرورتی برای استفاده از این مهلت وجود ندارد و دارندگان گواهینامه‌های منقضی‌شده می‌بایست با مراجعه به دفاتر مربوطه نسبت به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند.