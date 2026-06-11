محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با کمبود مرفین و داروهای مسکن در کشور گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قبل از جنگ رمضان، این موضوع را به هر حال بررسی کرد و پیش‌بینی می‌شد که در کشور در حوزه داروهای مخدر و نارکوتیک ها، دچار کمبود شویم؛ زیرا کشفیات تریاک ما کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. بنابراین، جلسات متعددی را با حضور دست‌اندرکاران، از جمله دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان وزارت صمت و غذا و دارو برگزار کردیم. در آخرین جلسه‌ای که برگزار کردیم، قرار بر این شد که دستورالعمل اجرایی کاشت شقایق ایرانی ابلاغ شود و به هر حال، از زمانی که این کار انجام می‌شد تا کشت به محصول برسد، حداقل ۴ یا ۵ ماه فاصله وجود داشت.

وی افزود: در این ۴ یا ۵ ماه نیز قرار شد که سازمان غذا و دارو مدیریت کند. طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش ممنوع است. در آن جلسه، پیشنهادی که داشتیم این بود که دبیرخانه یا دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا ما بتوانیم برای اقدامات درمانی و پزشکی‌ تحت نظر دولت، کشت خشخاش را آزاد کنیم. همچنین به کارخانه‌های داروسازی مجوزی داده شود که تا به این لحظه هنوز این لایحه‌ به مجلس ارائه نشده است.

جمالیان در ادامه خاطرنشان کرد: به هر حال، آنچه که واضح است این است که با کشت شقایق ایرانی، مشکل بسیاری از داروهای ما حل می‌شود، از جمله استامینوفن کدئین و سایر موارد. اما در مورد خود مرفین و شربت تریاک، مطمئناً این مشکل حل نخواهد شد. ما امروز شاهد این هستیم که کلینیک‌های ترک اعتیاد به خاطر نداشتن شربت اوپیوم در حال تعطیلی هستند و همچنین تعدادی از بیماران به درمان‌های جایگزین روی می‌آورند که ممکن است با شرایط سنی آن‌ها مناسب نباشد.

این نماینده مجلس توضیح داد: آماری که ما در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ داریم، نشان می‌دهد که سطح زیر کشت خشخاش در کشور ما طی یک سال بیش از سه برابر افزایش یافته و تقریباً از ۹۰۰۰ هکتار به ۳۲۰۰۰ هکتار کشت خشخاش غیرقانونی رسیده‌ایم. بنابراین، با توجه به وجود چنین شرایطی در کشور، باید از این کشت‌ها به بهترین نحو ممکن به نفع مردم و بیماران بهره‌برداری کنیم، اما چرا ما نتوانسته‌ایم از این سطح زیر کشت استفاده کنیم و آن‌ها را به شرکت‌های دارویی تحویل دهیم یا وقتی اینها را کشف می کنیم غیر از امحا‌ روش دیگری نیز داشته باشیم.

به گفته وی، انتقادهایی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و دولت وجود دارد. طبق قانون، آن‌ها کار خود را به‌طور صحیح انجام داده‌اند، اما با توجه به وضعیت کنونی کشور، متاسفانه عملکرد آنها خوب نبوده و نیاز به پیگیری داشت تا مشکلات امروز حل شود. همچنین باید بگویم که داروهای مورد نیاز در اتاق عمل و مسکن‌های تزریقی را با همین میزان کشفیات فعلی تأمین می‌کنیم. با اینکه کمبودهایی وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که این داروها وجود ندارند.به هر حال این کمبودها وجود دارد و باید دولت زودتر اقدام می کرد تا شاهد مشکلات در حوزه دارویی کشور نبودیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: با نخستین مجوزی که صادر شده است، کشت شقایق ایرانی اواخر خردادماه به مرحله برداشت می‌رسد و انتظار می‌رود کمبود برخی داروها از جمله استامینوفن کدئین، متادون، بوپرنورفین و اکسی‌کدون برطرف شود. با این حال، کشت شقایق ایرانی امکان تأمین داروهای مرفین و شربت تریاک را فراهم نمی‌کند و این داروها همچنان در فهرست اقلام دارای کمبود باقی خواهند ماند.

جمالیان تأکید کرد: فعلاً کشفیات ما به‌گونه‌ای است که داروهای موردنیاز اتاق عمل را تأمین می‌کنند. اما باید مادهٔ اولیه را به‌صورت قانونی وارد کنیم، زیرا تاکنون این مواد به‌صورت کشفیات در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گرفت. اکنون شرکت‌ها باید خود اقدام به واردات کنند. البته لازم به ذکر است که قیمت تفاوت چشمگیری دارد و به‌نظر می‌رسد حدود ۵۰ تا ۶۰ برابر افزایش قیمت خواهد داشت.

این نماینده مجلس در پایان گفت: لذا در غیر این صورت باید خودمان داخل کشور کشت کنیم و مجوزهای لازم را به شرکت‌های دارویی اعطا کنیم تا آن‌ها بتوانند این کار را انجام دهند. لازم به ذکر است که یکی از نمایندگان مجلس این موضوع را به‌عنوان طرح پیشنهاد داده است، اما هنوز به صحن مجلس راه نیافته و مجلس در حال پیگیری این موضوع است.

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