به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری در نوزدهمین جلسه کمیته عملیاتی واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی که با حضور مدیران شهری برگزار شد، با اشاره به نقش راهبردی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در آینده پایتخت، اظهار کرد: تصمیمات حوزه شهرسازی، سرنوشت میلیون‌ها شهروند تهرانی را رقم می‌زند و از این رو باید با نگاهی بلندمدت، علمی و آینده‌نگر اتخاذ شود.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به ویژگی‌های بومی و فرهنگی در توسعه شهری افزود: شهرسازی پایدار تنها به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه باید با شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی هر منطقه متناسب باشد و در عین حال نیازهای آینده شهر را نیز پاسخ دهد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، «ریسک‌محوری» را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های شهرسازی نوین دانست و گفت: در برنامه‌ریزی شهری نباید صرفاً به مخاطراتی مانند زلزله، سیل یا فرونشست زمین توجه کرد، بلکه باید میزان آسیب‌پذیری، ظرفیت‌های موجود و میزان مواجهه شهر با این مخاطرات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

نصیری با اشاره به مطالعات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران پایتخت خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۶ مخاطره بحران‌زا برای تهران شناسایی شده که ۱۸ مورد آن در اولویت قرار دارند. همچنین نقشه‌های ریسک پایتخت و نقشه‌های کاهش خطر در سطح محلات تهران تهیه شده و مدل‌سازی‌های پیشرفته‌ای برای سنجش اثرات سناریوهای مختلف از جمله زلزله و سیل بر زیرساخت‌های شهری انجام گرفته است.

وی توسعه فضاهای زیرسطحی را یکی از الزامات افزایش تاب‌آوری شهر دانست و افزود: امروز باید برای زیرساخت‌های حیاتی، مراکز درمانی، ذخایر راهبردی، شبکه‌های حمل‌ونقل و سایر کاربری‌های ضروری در فضاهای زیرسطحی برنامه‌ریزی شود تا شهر در شرایط بحرانی نیز بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به برخی الزامات مغفول‌مانده در مقررات ساخت‌وساز کشور گفت: موضوع پناهگاه‌ها و فضاهای ایمن در ساختمان‌های بلندمرتبه سال‌ها پیش در مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفته بود، اما در عمل اجرای آن با کاستی‌هایی مواجه شد که امروز ضرورت بازنگری و توجه جدی به آن بیش از گذشته احساس می‌شود.

نصیری همچنین از همکاری نزدیک سازمان پیشگیری و مدیریت بحران با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبر داد و اظهار کرد: مجموعه‌ای از مطالعات تخصصی، نقشه‌های ریسک و داده‌های علمی تولیدشده در اختیار حوزه شهرسازی قرار خواهد گرفت تا در تدوین سیاست‌ها و طرح‌های توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار جلسات مشترک میان حوزه‌های شهرسازی، حمل‌ونقل و مدیریت بحران، زمینه اجرای پروژه‌های ماندگار و تحول‌آفرین در راستای افزایش ایمنی، پایداری و تاب‌آوری پایتخت فراهم شود.

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