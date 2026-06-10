فرایند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸ آغاز می‌شود و درهای ورود به جلسه امتحان در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا همه دانش‌آموزان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

الف) نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه؛ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و دانش‌آموزان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای شامل نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد خود نسبت به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس نشانی تعیین‌شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل شناسنامه و ارائه آن الزامی است.

ب) نشانی محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای دانش آموزان از وزارت آموزش و پرورش، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود پیگیری کنند.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان (اولویت‌های انتخابی برای پایه هفتم) (سهمیه ایثارگران و اولویت‌های انتخابی برای پایه دهم) وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۲۹ خردادماه منحصراً به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

۳- درصورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستند، ضرورت دارد در روز پنجشنبه، ۲۸ خردادماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و از ۱۴ تا ۱۷ بر اساس آدرس درج شده در جدول شماره ۲ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند. در غیر این صورت مطابق ضوابط با دانش‌آموز رفتار خواهد شد.

۱-۳- چنانچه نسبت به بندهای مربوط به جنس، معلولیت و شدت معلولیت معترض هستند.

توجه: چنانچه درخصوص بند معلولیت و شدت معلولِیت، خواستار اعمال آن هستند، لازم است گواهی معلولیت را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و آن را تحویل واحد رفع نقص کنند تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

۲-۳- چنانچه عکس روی کارت دانش‌آموز دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا عکس اشتباه است، ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و شناسنامه، مطابق مکان، ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کنند تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.

۳-۳ - چنانچه شماره داوطلبی چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

۴- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر دانش‌آموز بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود دانش‌آموز تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

توجه: دانش‌آموزان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار دارد به طور دقیق مطالعه کنند.

ج) یادآوری‌های مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌ و اصل شناسنامه الزامی است.

توجه: دانش‌آموزانی که اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- دَرهای ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸ آغاز می شود. لذا از ورود دانش‌آموزان پس از بسته شدن دَرهای ورودی به محوطه و یا سالن‌های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- هر دانش‌آموز برای پاسخگویی به پاسخنامه سوالات باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون، دفترچه سؤالات یا بخشی از دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با دانش‌آموزانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۵- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با دانش آموزان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۶- از آوردن هرگونه وسایل اضافی غیر از ملزومات شرکت در آزمون خودداری نمایید؛

ضمنا همراه داشتن وسائل الکترونیکی هوشمند از قبیل ساعت، دستبند و ...؛ ماشین حساب و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه (حتی خاموش) در جلسه آزمون تخلف محسوب می شود.

۷- با توجه به شخصی‌سازی شدن دفترچه‌های سؤال و پاسخنامه، امکان ثبت‌‎نام جدید و یا انتقال حوزه (میهمانی) در این آزمون‌ها وجود ندارد.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

۹- درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست، حداکثر تا تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام نمایید. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

د- قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

قوانین این بخش در مورد تمامی آزمون‌های سراسری از جمله آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی است. توجه فرمایید که عبارات عیناً از متن قوانین موجود استخراج شده است.

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل ‌دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.